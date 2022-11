Rodrigo González: ¿por qué apareció con lentes de sol en “Amor y fuego”?

Rodrigo González y Gigi Mitre son una de las duplas más queridas en la televisión peruana por el carisma y complicidad que reflejan en “Amor y fuego”. En la última edición, el conductor sorprendió a sus seguidores al presentarse con lentes de sol.

Este lunes 21 de noviembre, ‘Peluchín’ ingresó al set con un look diferente y veraniego, pero este no se debía al clima limeño, sino a una enfermedad: “Había dos opciones. O me quedaba en casa, razón que no había porque un proceso de conjuntivitis no te tumba en la cama. Me quedaba sin rajar. La segunda fue la opción ganadora”.