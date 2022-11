Denisse Dibós: “Hay que escuchar a nuestros jóvenes”

“Nadie sabe lo de nadie. No sabemos por qué situaciones están pasando las personas. Muchos podemos aparentar y hacer creer que todo está bien. Pero por dentro estamos cargando nuestras propias batallas. Todos nos hemos sentido en algún momento en un hoyo del que sentimos que no podíamos salir y yo me he sentido así, pero siempre tuve alguien al lado. Pero hay personas que no han tenido ese apoyo o no lo han querido pedir, lo que no es su culpa, claro que no”, dice Denisse Dibós sobre lo importante que es la salud mental, hablarla y visibilizarla.

Por ello, al frente de Preludio junto a la organización Dando+ anuncian el espectáculo musical ‘No estás solo: el concierto’, que contará con el actor Marco Zunino, quien vuelve a los escenarios peruanos para dar su testimonio. “Será emotivo y fuerte a la vez. La idea es que vengan muchos jóvenes, quienes han sido los grandes afectados durante la pandemia y han enfrentado momentos de angustia, ansias, todo. Los chicos son como esponjas, los adolescentes como tal que carecen absolutamente de todo y todo se les hace un mundo, les parece todo más grande, es un drama todo lo que sucede a su alrededor y en sus cuerpos, en su mente y corazón. La pandemia ha sido durísima en todo sentido para ellos”, asienta.

En el espectáculo musical estarán Paul Martin, Sandra Muente, Marco Zunino, la propia Denisse, al lado de Brando Gallesi, Arianna Fernández, Mariagracia Mora e Italo Maldonado. La función será el miércoles 23 a las 8 p.m. en el Teatro NOS PUCP en San Isidro. “La idea es desestigmatizar el tema de la salud mental”, menciona.

Dibós recuerda que durante la primera etapa de la pandemia sus propios alumnos la animaron a hacer algo por Zoom. “Ellos, a quienes llamo los apasionados, me salvaron de todo esto que estaba pasando. Les puse los apasionados porque esa fue su verdadera pasión. Ellos me rescataron a mí y a Preludio. A partir de ello, dimos clases online porque no me daba el tema económico para contratar profesores y, poco a poco, se fue reactivando la escuela. Fue durante las clases que los iba escuchando. Cada uno contaba cómo la pasaban. Uno contaba que su papá se quedó sin trabajo; otro estaba haciendo tortas; otro superdeprimido. Yo escuchándolos hasta que dije: ‘No, esto hay que hablarlo’. Y así empezamos a hacer los previos y antes de la clase todos contaban lo que les estaba sucediendo. Fue como una terapia grupal sin ser psicológico porque no somos ni pretendo serlo. Era una terapia de catarsis donde contaban cómo la pasaban, algunos muy bien, otros no”.