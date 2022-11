Dalia propuso a John Kelvin divorciarse el día de la conciliación: “Quise terminar en paz”

Tras la liberación de John Kelvin, Dalia Durán se ha visto señalada por los comentarios y opiniones de varias figuras del espectáculo. Por ello, la bailarina acudió al set de “América hoy” para aclarar las dudas sobre el reencuentro con su expareja en la conciliación.

Dalia Durán acudió a la conciliación sin saber que John Kelvin estaría presente, pero causaron gran revuelo por el abrazo y la cena que hubo posteriormente. Por ello, la artista cubana aclaró que todo lo que quiere es la tranquilidad y felicidad de sus hijos; es decir, mantener un vínculo sin enfrentamientos públicos con el cantante.

¿Qué contó Dalia Durán sobre el divorcio con John Kelvin?

Este lunes 21 de noviembre, Dalia Durán visitó el set de “América hoy” y respondió todas las preguntas que Ethel Pozo y Janet Barboza le hicieron en vivo. Frente a los constantes cuestionamientos, la bailarina mantuvo la calma en todo momento.

“Ese día, yo le dije a John: ‘¿Por qué no aprovechamos, ya que no nos vamos a volver a ver las caras, y nos divorciamos de una vez? Si estamos de acuerdo ambos, lo hacemos’”, dijo al iniciar, pero también se refirió al abrazo que se viralizó en redes: “Si ven las imágenes, yo me sorprendí de ese abrazo. Sí, me tomó por sorpresa”.

Dalia Durán aclara qué pasó en el reencuentro con John Kelvin. Foto: composición LR/ captura de ATV

El objetivo de Dalia Durán con John Kelvin

Finalmente, Dalia Durán indicó que siempre buscará el bienestar de sus hijos: “Todos tenemos diferentes maneras de opinar, de ver las cosas. En ese momento mi objetivo era terminar por lo sano. Lo único que pesaba en ese momento era mi tranquilidad y la de mis hijos. Si yo veo felices a mis hijos, yo también voy a estar tranquila y feliz. Era lo único que ese día me importó. Ese día, lo único que quise fue terminar en paz”.