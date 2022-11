¿Qué edad tiene Ricardo Morán y cuántos años de diferencia le llevaría a su expareja Óscar Hurtado?

El exjurado de “Yo soy”, Ricardo Morán, siempre ha mantenido al margen su vida privada; no obstante, sorprendió a sus seguidores al revelar su relación amorosa con Óscar Hurtado, quien no pertenece a la farándula local. En 2015, el también productor de TV publicó una fotografía junto a su pareja con un tierno mensaje en el que hacía referencia a sus 2 años de romance, pero las críticas por su diferencia de edad no se hicieron esperar.

Meses después de haber anunciado su relación, el conductor Rodrigo González dejó entrever que la relación de Ricardo Morán y Óscar Hurtado habría llegado a su fin, ruptura que no fue confirmada ni descartada por ninguno de los dos. Años después, el joven felicitó al productor tras convertirse en padre, incluso en 2021 se presentó en el podcast “Moranmente incorrectos”, dónde tuvo una divertida entrevista con el exjurado de canto de Latina TV. A continuación, te contamos cuántos años de diferencia le lleva a su expareja.

¿Cuántos años de diferencia le llevaría Ricardo Morán a su expareja Óscar Hurtado?

Ricardo Morán, que no solo se desempeña como conductor y productor de TV, también es guionista, escritor, actor y director de cine, teatro y televisión, cumplió 48 años el pasado 17 de marzo y lo celebró en compañía de sus hijos, Emiliano y Catalina.

En 2022, Ricardo Morán festejó sus 48 años al lado de sus hijos. Foto: Ricardo Morán/Instagram

Por otro lado, Óscar Hurtado, quien en el nombre de usuario en Instagram, utiliza el número 95, el cual indicaría que nació en 1995. Por ende, en la actualidad, tendría 27 años.

Tras conocer la edad actual de Ricardo Morán y Óscar Hurtado, el productor de “Yo soy” le llevaría 21 años a su ahora expareja. Es decir, en 2015 cuando hicieron público su romance, el conductor del podcast “Moranmente incorrectos” tenía 41 y su entonces novio 20 .

En 2015, Ricardo Morán celebró dos años de relación con Óscar Hurtado. Foto: Break Viral

¿Cómo se lleva Ricardo Morán y Óscar Hurtado tras el fin de su relación?

A pesar de que nunca oficializaron el fin de su relación sentimental, Ricardo Morán y Óscar Hurtado llevan una relación cordial, ya que ambos se siguen en redes sociales, pues el escritor reaccionó a la publicación de su expareja, quien presentó a su nueva pareja. Además, el joven felicitó al conductor del desaparecido programa “Experimentores” cuando se convirtió en papá.

Óscar Hurtado felicitó a Ricardo Morán tras convertirse en padre. Foto: Break Viral

En 2021, el fundador de Rayo en la botella contó que en uno de los episodios de su podcast “Moranmente incorrectos” tuvo de invitado a su expareja Óscar Hurtado. Incluso aseguró que se divertirán con sus anécdotas.