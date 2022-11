La vez que Bettina Oneto reveló su efímero romance con Frankie Ruiz: “Me enamoré perdidamente”

Bettina Oneto ha logrado conquistar a los televidentes con sus ocurrencias en cada programa humorístico que se ha presentado. Sin embargo, la exvedette sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su efímero romance con Frankie Ruiz, quien llegó al Perú para realizar una serie de presentaciones.

La humorista detalló haberse enamorado del intérprete de “La rueda” y que su sentimiento fue correspondido por el estadounidense. ¿Cuál fue el inicio del fugaz romance entre Bettina Onetto y Frankie Ruiz?

Bettina Oneto y su efímera relación con Frankie Ruiz

Mediante una entrevista en el programa “A las 10 con Alán Diez”, la actriz cómica recordó cómo se conoció con el también compositor, con quien vivió un breve romance, mientras Frankie Ruiz cumplía una serie de presentaciones en el Perú.

Bettina Oneto pudo conocer a Frankie Ruiz durante sus presentaciones en Perú. Foto: Bettina Oneto/Instagram

En su conversación, la humorista relató que ‘El papá de la salsa’ no quería estar lejos de ella, ya que recién se habían conocido. Sin embargo, la figura pública reconoció que se trató de un loco romance. “¿Qué artista te ha llamado para salir contigo una noche?”, preguntó Alan Diez.

De inmediato, Bettina Onetto dio detalles de su efímero vínculo afectivo con el salsero. “Aunque en un inicio no fue así. Al primero que conocí fue a Ismael Miranda, pero él era el amor de una amiga. De quien me enamoré perdidamente fue de Frankie Ruiz, él tenía varias presentaciones y una de ellas se le olvidó por completo, ya que estábamos juntos. Sin embargo, mi asistente preocupado me decía: ‘por favor, Bettina dile a este hombre (Frankie Ruiz) que se vaya porque tiene show’”, relató a “A las 10 con Alan Diez”.

Frankie Ruiz pasó varios días con la actriz Bettina Oneto. Foto: Fiesta 106

¿Qué otro romance tuvo Bettina Oneto?

A pesar de que tuvo varias oportunidades para conocer a otros artistas internacionales, Bettina Oneto expresó que después de muchos años se enteró de que un músico se había enamorado de ella y hasta había pensado en proponerle a vivir con él.

“En los integrantes de la orquesta que trajo Ismael Miranda estaba Mannix Martínez, quien me quería llevar. Esto me lo contó Ismael después de muchos años. Me enteré de que estaba loco por mí”, precisó a Alán Diez.