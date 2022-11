Austin Palao estuvo en la inauguración del Mundial Qatar 2022: “Necesito grabar contenido”

El Mundial Qatar 2022 recibió la visita de varias figuras famosas a nivel internacional en el estadio. La inauguración de este evento fue una de las más esperadas por los asistentes, entre ellos, por Austin Palao. El influencer acudió al país qatarí gracias a una marca y no dejó pasar la oportunidad de grabar para redes sociales.

Minutos previos al partido de Qatar y Ecuador, Austin Palao captó a los asistentes y explicó que tenía que cortar la transmisión: “Gracias por conectarse. Me dicen que no corte, pero la batería se me va a morir y necesito grabar contenido”. VIDEO: Instagram