La presencia de Jazmín Pinedo en “Más espectáculos” alegra las mañanas de miles de familias; por eso, la noticia que dio la ‘Chinita’ alarmó a sus fanáticos. Este sábado 19 de noviembre, la modelo relató el lamentable momento que le tocó vivir tras utilizar una crema recomendada por una dermatóloga.

Jazmín Pinedo es una reconocida figura en la farándula que pasó de ser una chica reality a conducir programas de televisión. Su trayectoria en los medios de comunicación, su humor y simpatía le sirvieron para convertirse en un personaje cercano a los peruanos, y ahora son de interés los datos que cuenta a través de redes sociales.

¿Qué contó Jazmín Pinedo sobre la quemadura que sufrió?

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al relatar el trágico momento que pasó al aplicarse unas cremas no recetadas por su dermatóloga, sino por un profesional externo.

“Venía de viaje y pasé por el área de cremas y le dije a una dermatóloga que estaba ahí que me recomiende algo para los rojitos. Me dio una crema buenaza, de una marca muy buena, pero mi error fue no consultar con mi dermatóloga”, dijo la ‘Chinita’ al empezar su relato.

“Llegué a Lima, me vi algunos rojitos a los días, me la puse para dormir en la noche. Al día siguiente me molestaba y me volví a aplicar. Me pasé un pañito húmedo y mi impresión fue terrible. Tenía la cara llena de manchas rojas. Tuve que ir volando para el canal porque tenía programa en vivo. Las chicas me ayudaron a maquillarme con cinco capas de base y una crema pastosa para lograr que no se note”, finalizó. Mostró después imágenes de su rostro ese día.

El consejo de Jazmín Pinedo

Posteriormente, Jazmín Pinedo dio a conocer la lección que aprendió al seguir consejos sin una evaluación previa: “No deberíamos automedicarnos de ninguna manera”.

“Lloré mucho después de verme la cara. Me la he cuidado tantos años y además es tan importante para mi trabajo… Me encanta estar sin maquillaje. Amo exponerme al sol. Hay tantas cosas que me voy a prohibir por un tiempo. Mi doctora me dio la esperanza de que no me queden secuelas con un tratamiento que voy a empezar a llevar”, indicó.