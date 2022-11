Dalia Durán revela que John Kelvin le pidió perdón en reencuentro: “Lo sentí sincero”

La polémica en torno a Dalia Durán y John Kelvin continúa. Luego de que ambos se reencontraran en un restaurante, las figuras de la farándula salieron al frente para dar a conocer su opinión, pero la bailarina no se quedó callada y, durante una entrevista, aclaró algunos detalles sobre esta cena. Ella negó amistarse con su expareja.

Tras su liberación, John Kelvin volvió a ocupar las portadas de varios diarios y los rumores sobre una posible reconciliación con Dalia Durán llenaron los portales de internet.

¿Qué contó Dalia Durán sobre la salida con John Kelvin?

Mediante una conversación con El Popular, Dalia Durán aclaró que su único objetivo es mantener la situación calmada por el bien de sus hijos. Asimismo, expresó cómo fue el comportamiento de John Kelvin durante la cena que tuvieron hace algunos días.

“Sí, efectivamente nos reunimos como consta en los videos. Todo fue propiciado por Doris, quien es mi comadre y a la vez prima de John. Esto fue después de la diligencia en un centro de conciliación donde fuimos a ver el tema del divorcio”, indicó inicialmente.

“Solo deseo llevar la fiesta en paz por mis hijos, imagínate si hubiera querido volver a sus brazos, no habría insistido en el divorcio. No me interesa lo que piense la gente, sé lo que quiero para mi vida y el señor no está en mis planes”, aclaró.

John Kelvin se habría disculpado con Dalia Durán en la cena

Finalmente, Dalia Durán contó que John Kelvin se le acercó para pedirle perdón por todos lo ocurrido durante su matrimonio, pero ella le aclaró que solo Dios puede hacerlo: “No soy nadie para hacerlo. Al final me abrazó, lo sentí sincero, ojalá que le vaya bien por mis hijos y que no deje su tratamiento para que mejore en todos los aspectos”.