Jaime Bayly: ¿en qué exclusivo colegio estudió y qué carrera siguió después?

El escritor Jaime Bayly es uno de los periodistas más famosos del Perú de los últimos años. Su buen desenvolvimiento y talento frente a cámaras le ha permitido ser conductor de diferentes espacios periodísticos en la televisión peruana, como por ejemplo, “El francotirador”. Además, al igual que muchos otros personajes peruanos, el periodista hizo sus estudios escolares en uno de los colegios más exclusivos de Lima.

Bayly no solo incursionó en el periodismo, sino también en la literatura. Él es autor de varios libros, tales como “No se lo digas a nadie”, “Los últimos días de la prensa” o “Los amigos de mi hermano”. Asimismo, algunas de sus obras han sido llevadas al cine.

El presentador de televisión está casado actualmente con Silvia Núñez del Arco, con quien tiene una hija. Antes de ello, Jaime Bayly mantuvo una relación con Sandra Masías. Producto de su vínculo amoroso tuvieron dos hijas.

¿En qué colegio estudió Jaime Bayly?

El periodista Jaime Bayly estudió sus primeros años en el prestigioso colegio Markham, también conocido como Markham college, el cual es conocido por ser una de las instituciones educativas privadas más caras de Lima.

Posteriormente, tuvo que cambiarse al famoso colegio San Agustín, ubicado en el distrito de San Isidro, en el que pudo terminar la secundaria. Esta institución educativa también destaca por el elevado precio de su mensualidad.

El colegio Markham es una de las instituciones educativas privadas más conocidas de Lima. Foto: Markham College

¿Cuánto cuesta estudiar en el colegio Markham?

De acuerdo con la web oficial del colegio Markham, el costo actual de su mensualidad oscila entre los US$ 1.088 (foundation stage 1) y los US$ 1.360 (foundation stage 2). En cambio, la cuota de ingreso cuesta entre US$ 8.500 y US$ 17.500.

La mensualidad del colegio Markham supera los US$ 1.000. Foto: captura Markham College

¿Qué carrera estudió Jaime Bayly?

Tras finalizar el colegio, Jaime Bayly ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para seguir la carrera de Derecho. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que decidiera dejar los estudios de leyes y dedicarse de lleno al periodismo.

Jaime Bayly estudió por poco tiempo la carrera de Derecho en la PUCP, pero luego abandonó los estudios para dedicarse al periodismo. Foto: AFP

Luego de ello, conoció a Sandra Masía, con quien tendrían sus primeras dos hijas: Camila y Paola Bayly. Luego de culminado esta relación, comenzó una relación con Silvia Núñez del Arco. Fue así que pudo tener a su bebé Zoé.