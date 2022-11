Mundial Qatar 2022: ¿Maluma abrirá la ceremonia ante rechazo de Shakira?

Pese a la emoción de los fanáticos por ver a Shakira en la apertura del Mundial Qatar 2022, la colombiana no estará presente. Por ello, la organización encargada del evento se contactó con Maluma para que él sea parte de la fiesta más grande del fútbol a nivel internacional.

En esta última semana, se especuló sobre la salida de Shakira de la ceremonia del Mundial Qatar 2022 debido a la ola de críticas en su contra. Al igual que Dua Lipa y Rod Stewart, la intérprete de “Día de enero” quedó fuera del show.

Maluma se encargará de entretener a los fanáticos del Mundial Qatar 2022

A través de redes sociales, la FIFA Wolrd Cup se pronunció y confirmó la presencia de Maluma y Myriam Fares para este próximo 19 de noviembre, fecha en la que inicia la apertura del Mundial Qatar 2022 con el Fan Fest.

“¡Que empiece la fiesta! ¡El festival de fans de la FIFA se estrena a lo grande! Maluma & Myriam Fares están empezando esto con estilo en Al Bidda Park”, se puede leer en la publicación de la organización.

La FIFA World Cup confirmó la presencia de Maluma en la ceremonia del Mundial Qatar 2022. Foto: @fifaworldcup/Facebook

Shakira se negó a cantar en el Mundial Qatar 2022

Pese a la alegría de sus fieles oyentes, existe otro grupo de personas que estuvo en contra de la participación de Shakira en la Copa del Mundo Qatar 2022 y estas críticas habrían sido el motivo para que la artista cambie de opinión en poco tiempo. Esta noticia se dio a conocer a través del medio español “El programa de Ana Rosa”.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, expresó la conductora, sorprendiendo a los televidentes.

“Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo. No vale con lo que diga el entorno”, acotaron sus compañeros panelistas.