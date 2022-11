Michelle Alexander se ‘resintió’ con Christian Domínguez tras ampay con ‘Chabelita’, afirma “AYF”

El regreso de Christian Domínguez a las teleseries peruanas de América TV ha causado sensación entre los televidentes, quienes esperaban verlo trabajando bajo el mando de Michelle Alexander. Este jueves 17 de noviembre, “Amor y fuego” recordó cuáles fueron las declaraciones de la productora cuando el cumbiambero salió de “Mi amor el huachimán” tras el ampay con Isabel Acevedo.

“No, porque está muy feo. Tiene que hacer un contrato con algunos puntos de que no mire a ninguna de sus compañeras. Por ahora no tengo ningún plan con él, no hay personaje para él”, fueron las expresiones de Michelle Alexander frente a las cámaras de “Amor y fuego” en el año 2019. VIDEO: Willax TV