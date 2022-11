Mariza: “La música puede ser un bálsamo”

“Mi música siempre ha sido hecha de una forma muy emocional, visceral”, nos responde por llamada WhatsApp la estrella del fado, Mariza. En Portugal sostienen que es la cantautora nacida en Mozambique, la responsable de que el fado se mantenga vigente. “Ha sido muy interesante que en un país tan lejos de Portugal se pueda hacer un festival de una música tan de raíz”, comenta sobre su próxima presentación, el martes 22 en el Gran Teatro Nacional. Hace cinco años cantó por primera vez en el Festival Fado Lima. “Fue una sorpresa increíble”.

Cuando la prensa de su país le dice que, de alguna manera, carga con una responsabilidad, responde con modestia y bromea. “Es que es la pura verdad (ríe). Hace 24 años atrás era una música más cerrada en los barrios típicos, no había tantos cantantes jóvenes de fado en Portugal. Yo aparezco con una voz muy propia, con una forma muy propia de vestir, de sentir, de cantar y de ahí al mundo. Pero nunca había pensado que eso podía acontecer”.

Mariza nació en África y se trasladó con su familia a Lisboa de los 70 y canta fado “desde los cinco años”. Proveniente de un hogar al que considera “muy matriarcal” y “tradicional”, la cantautora creció en el barrio del fado; en su casa sus padres abrieron una taberna donde se escuchaba la música tradicional. Sobre su infancia -junto a su padre portugués y su madre llegada de África como refugiada- ha dicho en una entrevista en España que “no fue fácil” por el racismo. “Yo pienso que en pleno siglo 21 no debería existir homofobia, xenofobia, racismo”, nos comenta. “Estamos caminando cada día para que no haya tantas fronteras en el mundo. No hay lugar para ningún tipo de discriminación, sin embargo, sigue sucediendo y es una gran falta de educación. Las personas tienen que ser educadas para entender a las otras” .

La voz de ‘Quem Me Dera’ iba a celebrar sus 20 años de carrera con una gira que tuvo que postergarse por la pandemia. “Lo que ha cambiado muchísimo es mi forma de cantar y como presento el concierto. El mundo ha cambiado muchísimo y las personas también. Hay una búsqueda todos los días para entender lo que está aconteciendo en estos momentos: las guerras y el desempleo. Cuando tú tienes la oportunidad de escuchar una música que te alimenta el alma, cuando hay la oportunidad de ponerlo en un escenario, sientes que pasas un mensaje. Podemos hacer como una oración en conjunto para que todos encontremos un sentido. La música puede ser un bálsamo para el alma, puede ser una inspiración”.

Sobre esa “oportunidad” de volver a los escenarios, considera que las artistas tienen un rol trascendental. “La mujer ha tenido siempre un papel muy fuerte en la sociedad, a veces en la oscuridad. Cuando una tiene la oportunidad de poder expresarse con el arte es una fuerza ¡increíble! Pienso que traes detrás a las muchas otras mujeres, no eres una única mujer, eres la madre, la abuela, la tía, la hija, todo. ¿Sabes? Traemos esa fuerza. A veces la vida es tan atribulada que muchas veces no lo valoramos”.

Su último disco (‘Mariza Canta Amália’), es un homenaje a una mujer a la que considera una inspiración. “Este concierto va a pasar por el disco a una gran cantante, Amália Rodrigues. Es una mujer muy adelante de su época, no solo por la forma de cantar, sino por la forma inteligente de ir a buscar grandes compositores, dejando un legado increíble. También vamos a pasar por mis discos anteriores. Es un concierto donde van a tener tiempo de disfrutar, de sentir, de reír y de pensar”.