Jazmín Pinedo y Michelle Soifer: ¿cómo inicio su enemistad y qué tal se llevan ahora?

Michelle Soifer y Jazmín Pinedo son dos de las mujeres más famosas de la televisión peruana. Aunque ambas han tomado distintos rumbos, hoy en día siguen siendo reconocidas en el medio. Por otro lado, años atrás, ambas protagonizaron una de las enemistades más polémicas de las pantallas.

Su rivalidad fue tan fuerte que, entre los años 2013 y 2015, sus fanáticos peleaban en las redes sociales para defenderlas. Pero ¿cuál fue el origen por el que se llevaban tan mal? Te lo contamos a continuación:

Michelle Soifer y Gino Assereto, un romance que nunca se dio

Todo comenzó en 2013 con un triángulo amoroso. En aquel año, Michelle Soifer y Gino Assereto eran parte de “Esto es guerra”, y durante su estadía, protagonizaron un videoclip romántico cuyo final estaba marcado por un apasionado beso.

Como la química era evidente, empezaron a circular rumores sobre un posible romance y la producción lo agrandó aún más, e incluso ellos tampoco lo negaron. “Disfruto de su compañía, es un chico lindo. Lo extraño cuando no estoy con él”, manifestó en su momento la cantante.

Assereto tampoco se quedó atrás y le correspondía los halagos. “Eres una excelente mujer, me encantas en todos los aspectos…”, le señalaba a la chica reality.

Michelle Soifer y Gino Assereto en 'Esto es guerra'. Foto: América TV

Jazmín Pinedo y Gino Assereto

En junio de ese año, Jazmín Pinedo ingresó a EEG tras su ruptura con el actor Jesús Neyra. Fue en ese tiempo cuando conoció al que sería padre de su hija. Tan fuerte fue su atracción que al poco tiempo todos se dieron cuenta de que se agradaban más que amigos.

El presunto romance entre la recordada ‘Michi’ y Aseretto jamás prosperó y meses después, la popular ‘Chinita’ confesó que le gustaba Gino. Ante este posible triángulo amoroso, la producción del reality aprovechó para crear más tensión entre ellas.

Durante los juegos, las competidoras se mandaban indirectas y mostraban que estaban incómodas cuando las juntaban. No obstante, Soifer aclaró que jamás llegó a tener una relación con el modelo y no quería pelear con Pinedo, pero de todas maneras, los enfrentamientos nunca cesaban.

Jazmín Pinedo vs. Michelle Soifer

Para julio de 2013, Gino y Jazmín ya eran pareja. El chico reality confesó “estar templado” de la modelo delante de Michelle Soifer, quien tiempo después se enamoró del dominicano Erick Sabater. Sin embargo, su enemistad continuó.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto

En los juegos, la cantante se burlaba de Jazmín y le mandaba indirectas, por lo que ella perdía la paciencia. Incluso, en una ocasión, cantó “Me enamoré de ti y qué” del Grupo 5 a Assereto, hecho que molestó a la ‘Chinita’.

“Uno, esa canción cántasela a Erick, ¿no tienes un romance con él? Olvídate de Gino, ya fue. Somos dos, no tres. Y número dos, no me parece gracioso que vengas a cantarme luego que me has aplastado el pie. Y no es que sea delicada, es porque peso la mitad que tú”, le comentó enojada la ahora conductora de televisión.

La situación se calmó entre ellas cuando ‘Michi’ dejó el reality por un tiempo, pero cuando declaraban ante cámaras, de vez en cuando se seguían mandando su ‘chiquita’.

Jazmín Pinedo y Michelle Soifer en la actualidad

Pasaron los años y Jazmín se volvió conductora de “Esto es guerra”, mientras que Soifer, que se encontraba desarrollando su carrera como cantante, también ingresó al reality, pero en calidad de competidora.

“Nosotras tuvimos muchos problemas y nuestros fans se han quedado con eso... pero quiero decir que no tengo problemas con Jazmín Pinedo y tampoco con Gino Assereto (expareja de Jazmín Pinedo y padre de su hija). Ahora cada uno está en otra etapa de su vida y creo que esta será una temporada bonita”, dijo Michelle ante las cámaras de América.

Michelle Soifer y Jazmín Pinedo se reconcilian. Foto: América TV

Ambas sellaron su reconciliación con un abrazo y dejaron las rencillas atrás. Incluso, a fines de octubre de este 2022, la popular ‘Solsito’ volvió a ratificar que entre ellas hay una buena relación.

“Este tema de la rivalidad es de hace años. Yo me llevo bien con Jazmín; he ido a su programa varias veces. Jazmín me parece una chica guapa, que ha sabido llevar su carrera muy bien”, destacó la artista.