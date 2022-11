Susana Baca sobre peruanas nominadas al Latin Grammy: “Las mujeres estamos buscando la excelencia”

La compositora peruana Susana Baca habló sobre las nominaciones al Grammy Latino de nuestras compatriotas Nicole Zignago, Eva Ayllón y Aracelli Poma. Como se recuerda, el 20 de setiembre fue anunciada como candidata para competir en la categoría mejor álbum folclórico con su proyecto “Palabras urgentes”.

La intérprete de “Negra presuntuosa” contó a Infobae cómo recibió la noticia de su participación en la reconocida premiación. “Un amigo temprano me avisó, cuando yo aún no me levantaba.”, dijo la cantante. Además, relató que cuando les contó de la noticia a sus músicos también celebraron con mucho entusiasmo.

Susana Baca fue nominada en la misma categoría junto a Eva Ayllón en los Grammy Latino 2022. Foto: Instagram/ Susana Baca.

Susana Baca opina sobre la presencia de talento peruano femenino en los Latin Grammy 2022

En la edición 2022 de los Grammy Latino competirán, por primera vez, artistas peruanas como Nicole Zignago y Aracelli Poma, además de Eva Ayllón, quien ya tiene experiencia en este evento. Por ello, Susana Baca destacó el potencial artístico que existe en nuestro país y afirmó que quiere que con mucho esfuerzo sea resaltado en su momento.

“Yo creo que en el Perú las mujeres estamos empoderándonos mucho, haciendo nuestras cosas con mucho más cuidado, preparación, buscando la excelencia”, aseguró. De igual manera, mostró su deseo de que también se reconozca el trabajo de los actores y actrices.

¿Susana Baca conversó con Nicole Zignago sobre su nominación a los Latin Grammy?

La exministra de Cultura Susana Baca comentó que no ha tenido la oportunidad de hablar con Nicole Zignago por estar ocupada con la nominación y su trabajo, pues constantemente ensaya y repasa sus letras.