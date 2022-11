Wicho García: “Hay canciones que no han envejecido”

Mar de Copas culmina la gira ‘Nos volvemos a encontrar’, la primera después del paro obligatorio por la pandemia. “Somos una familia disfuncional, como debería ser (ríe). Todos tenemos un papel y nos respetamos mucho”, nos comenta por teléfono Wicho García sobre las casi tres décadas de la banda. Estará también con Narcosis en Rock en el Parque (este sábado), lo cual significa el regreso de las letras de ‘La peste’ y ‘Sucio policía’. “(En los ochenta)La gente se dio cuenta de lo que decíamos y a partir de ahí ya no íbamos a los conciertos a rogar que nos dejaran tocar”.

—A inicios del 2021, con MDC anunciabas un concierto por streaming. ¿Cómo afrontaron la reapertura de los escenarios?

—Ha sido difícil. A la larga, toda la gente que conozco, ha tenido que vender cosas o pedir préstamos. Yo vendí todo el estudio, por ejemplo. En esa espera, esa cuestión emocional, el desgaste, deprime. El lado positivo es que hemos sobrevivido y eso es lo principal, ha muerto tanta gente cercana, muchísima. Nunca sirve ponerse en plan de víctima, pero ha sido duro para todos. Para nosotros especialmente porque no se habla del asunto... en este país la cultura es una especie de quinta rueda. Para la mayoría de gente, las cosas han cambiado radicalmente, menos para los que se han vuelto millonarios con la pandemia, de hecho.

—Algo de Narcosis coincide con la coyuntura ¿no?

—(Sonríe) Sí. Este proyecto, lo estábamos- al menos Jorge y yo que somos los que quedamos-dejando en el olvido por el tema de Cachorro (Fernando Vial). Pero nos llamaron, lo conversamos, y no había ningún problema porque si bien no está Cachorro, está su mamá que quedó muy mal y estamos tratando de ayudar. Y bueno, hay algunas canciones que no han envejecido, como es ‘Hemicirco’ (ríe).

Wicho García no se entiende de la política y reconoce la actual crisis que se vive en el país. Foto: La República

—¿Has ido a las marchas?

—Siempre he participado, pero en esta última (del sábado 5 ), fue imposible para mí. La realidad política y social no me es ajena, sabemos que esta situación la vivimos desde hace 30 años, gobierno tras gobierno, simplemente ha ido empeorando. Pero la solución la tenemos nosotros. Somos nosotros los que debemos saber elegir, votar y no dejarnos llevar por ‘tapers’ o idearios totalmente alucinados.

—¿Te parece que hay rechazo a los artistas que opinan de política?

—Es que con el tema de las redes (sociales), la política se ha convertido en algo descarado. Es como si te dijeran: “si ya saben que somos corruptos, sigámoslo siendo, total igual nos dejan”. Es terrible porque, finalmente, es un negociado de intereses, todo el mundo está tratando de sacar algo o de bajarse a alguien. La clase política no está trabajando. Quizá nos falta algo... decirles “chau, lárguense todos”. Y el sistema de partidos está podrido, tendría que salir una nueva generación que entienda que el poder es servicio. La clase política actual está en el poder como un sinónimo de servirse.