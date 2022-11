Rebeca Escribens le canta EN VIVO a productor tras su regreso: “¡Cómo te he extrañado!”

Este lunes 14 de noviembre, Rebeca Escribens se mostró muy cariñosa con su productor y demostró lo mucho que lo ha extrañado. Esto, luego de que el profesional se ausentara del programa durante un mes, según la conductora, por lo que no dudó en entonarle una canción.

Como se puede ver en el video, Rebeca Escribens no tuvo problemas en evidenciar el afecto que siente por él. “Qué bonita es esta vida. Cómo te he extrañado (...) ¿Me has extrañado? Estoy encima de ti como una fan enamorada. Mi Luchito regresó y estoy muy contenta. Nunca en ocho años me imaginaría hacer esto”. VIDEO: América espectáculos