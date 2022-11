Papá de Jennifer Aniston fallece y ella le dedica sentido mensaje: “Te amaré hasta el fin”

Jennifer Aniston es una de las celebridades más queridas a nivel internacional debido a sus personajes interpretados en series y películas. Este lunes 14 de noviembre, la actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar una trágica noticia: la muerte de su padre.

La trayectoria artística de Jennifer Aniston es reconocida en varios países. La participación que tuvo en producciones como “Friends”, “Una esposa de mentira”, “The morning show”, entre otras, le ha servido para acercarse más a su público y que ellos se puedan identificar con ella a través de una pantalla.

El mensaje de Jennifer Aniston a su padre

A través de su cuenta oficial en Instagram, Jennifer Aniston realizó una publicación respecto a su padre y adjuntó varias fotos de su niñez, además de redactar un nostálgico mensaje. Rápidamente, el post alcanzó miles de ‘me gusta’ y comentarios por parte de sus seguidores, quienes se solidarizaron con la pérdida de su progenitor.

“Dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que te hayas ido volando hacia los cielos en paz y sin dolor ¡Y el 11/11 no menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos. No olvides visitar”, se puede leer en la descripción.

Jennifer Aniston expresa el cariño que siente por su padre ante su muerte. Foto: @jenniferaniston/Instagram

Jennifer Aniston intentó concebir un hijo, pero tuvo problemas

Durante una entrevista con el medio Allure, Jennifer Aniston reveló una de las dificultades que le presentó la vida a la hora de ser madre. “Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera; estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas, así que aquí estoy. El barco ha zarpado”.