Gabriela Herrera se pronuncia tras despido en “EGS”: “Me quedé con ganas de dar más”

Este sábado 12 de noviembre, Gisela Valcárcel habló sobre la ausencia de Gabriela Herrera en “El gran show”. Sin embargo, la bailarina no se quedó callada y, a través de sus redes sociales, expresó su opinión sobre esta repentina salida.

Mediante la emisión de “El gran show”, Gisela Valcárcel contó que Gabriela Herrera incumplió con una norma propuesta en el contrato que firmó con el canal, por lo que optaron en tomar una drástica decisión con ella. Esto sería motivo de alegría entre sus compañeros, quienes, aparentemente, no la querían en el programa.

¿Qué dijo Gabriela Herrera sobre su salida de “EGS”?

Este lunes 14 de noviembre, Gabriela Herrera reapareció en redes sociales y decidió expresar cuál es su postura frente al despido de “El gran show”. Finalmente, agradeció a la producción liderada por Gisela Valcárcel por permitirle ingresar al programa en esta temporada.

“Lamentablemente, ya no estoy en el programa. No es algo con lo que me sienta bien. No les voy a mentir, feliz no estoy porque ustedes saben perfectamente lo apasionada que soy con el baile, pero son cosas que pasan”, dijo al iniciar.

Finalmente, se refirió a Gisela Valcárcel: “Estaré eternamente agradecida con la producción, como con Gisela porque, de alguna manera, empecé con ellos. Me quedé con ganas de dar más. Me hubiese gustado defenderme de medidas de sentencia y si me tocaba irme, despedirme de la pista con un buen baile”.

Gisela Valcárcel explica por qué Gabriela Herrera no va más en el programa

La popular ‘Señito’ contó que Gabriela Herrera ya había recibido una llamada de atención anteriormente por brindar declaraciones a oros medios de comunicación y, frente a su actitud reincidente, la producción decidió despedirla.

“La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario. Alguien que trabaja en un canal debería cuidarse de declarar a otros, y esa es una norma puesta en este canal”, dijo Gisela Valcárcel.