Shakira: “Me estoy preparando para sacar un disco”

¿Qué le apetece hacer en esta época del año a Shakira? Le preguntó la revista Vogue. “Bajar el ritmo. Comer mucho. Celebrar la vida”, dijo la colombiana. La estrella del pop ha vivido cinco meses más que mediáticos desde que anunció su separación de Gerard Piqué. “Barcelona pierde a la pareja más mediática que haya conocido la ciudad”, reseñó el diario español La Vanguardia días después de conocerse el último acuerdo de la expareja. La mudanza de la cantante a Miami, junto a sus dos hijos, cierra su ciclo en España, pero supone otro panorama para su carrera profesional. A su próxima aparición en el Mundial de Qatar, la cantante suma un contrato con la marca Burberry de la que ahora es imagen. La campaña festiva fue lanzada junto a un videoclip 24 horas después de su reunión con el exfutbolista.

“Se trata de una celebración de la emoción para anticipar los preparativos”, han explicado desde la marca sobre la campaña titulada ‘The Night Before’. “Es el escenario definitivo para la autoexpresión y para tener nuevas versiones de las tradiciones festivas”. Shakira ha comentado a Vogue sobre su incursión en la moda. “Es la primera vez que hago una campaña de moda de este tipo y Burberry es un gran ícono”, declaró sobre la histórica firma británica que fue fundada en 1856 y que fue reconocida “como proveedora real por la reina Isabel II”.

En paralelo, el abogado de Piqué continuó dando detalles del acuerdo sobre la custodia de los dos hijos de Shakira y Piqué. “Ha sido muy, muy complicado llegar hasta aquí. Como saben, hemos estado negociando, luchando, batallando durante cinco meses para elaborar un convenio de 20 páginas que ambas partes pudiesen firmar”, explicó Ramón Tamborero. “Desde un primer momento, quiso cortar lazos con Barcelona y trasladarse a Miami, la meca de la música latina y donde posee una soberbia mansión. Previsiblemente, el futbolista no estaba dispuesto a aceptar. Ella se ha erigido vencedora”, añade La Vanguardia.

Con la carrera de Shakira a desarrollarse a tiempo completo en Estados Unidos, ambos pusieron a la venta la mansión de 3.800 metros cuadrados en España que tiene el estudio de grabación de la cantante. “Es donde la colombiana ha compuesto sus últimos trabajos. Desde aquel El Dorado que la llevó de gira por todo el mundo”.

Incluida, en el 2020, en lista de los 500 mejores discos de la historia que elabora Rolling Stone con ¿Dónde están los ladrones?, la expectativa por ver a Shakira en un nuevo mundial va más allá de su mediática separación. A falta de un anuncio oficial, se filtró la noticia de que cantará en la ceremonia inaugural de Qatar 2022. El 20 de noviembre estarán también –según el anuncio en Twitter de World Music Awards– Dua Lipa, BTS, Black Eyed Peas y J. Balvin. El anuncio también fue comentado por la prensa deportiva. “Shakira formará parte de la ceremonia de apertura de #Qatar2022. Es imposible olvidar que protagonizó una de las mejores canciones de los mundiales: ‘Waka Waka’, en Sudáfrica 2010″, difundió Varsky Sports.

Esta sería la cuarta presentación de la barranquillera en un mundial después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. “Es una de las artistas más escuchadas en la actualidad”, añade Fox Sports. Vogue sostiene que ser imagen de Burberry e inaugurar un mundial es solo una anticipación de lo que viene. “Me estoy preparando para sacar un nuevo disco, que estoy deseando compartir. Llevo un tiempo trabajando en él y pensé que me quedaría sin inspiración, pero todavía entro muy feliz en el estudio. Me siento muy preparada para el 2023 y todo lo que me quiera traer”.