Patricio Parodi arremete contra “EEG” con insultos: “Me suspendieron por problemas de salud”

Hace varios días, “Esto es guerra” optó por suspender a Patricio Parodi debido a su ausencia en el programa. Luciana Fuster lo defendió y alegó que su pareja presentaba un fuerte dolor facial, ya que le extrajeron la muela del juicio. Sin embargo, eso no fue suficiente para que la producción lo perdone.

Patricio Parodi es uno de los personajes con más trayectoria en los programas de competencia peruanos, además de ser uno de los más fuertes en el equipo de los ‘guerreros’. El modelo fue capitán en varias temporadas; por ello, su suspensión de “Esto es guerra” causa gran sorpresa entre los televidentes, quienes estaban acostumbrados a verlo frente a sus pantallas.

PUEDES VER: Patricio Parodi y Luciana Fuster se encuentran a Rosalía y Rauw Alejandro en discoteca de Miami

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre “Esto es guerra”?

Como se sabe, Patricio Parodi es un aficionado a los juegos en línea y, a través de la plataforma Dota, el influencer contó cómo se encuentra de salud y expresó su incomodidad hacia la producción liderada por Peter Fajardo.

“No estoy en el programa porque me han suspendido hasta nuevo aviso, porque me saqué la muela de juicio. Sí, me suspendieron por problemas de salud, que cag***. Así son, pues, mano, ¿qué puedo hacer? Es un trabajo”, dijo el chico reality al iniciar.

“Tengo nueve años ahí y nunca me he cambiado de programa, nunca me han eliminado, nunca me han dado vacaciones a excepción de la de fin de año, entonces a veces el cuerpo necesita un descanso y un descanso no cae mal, a veces es bueno con todas las lesiones que he tenido y que tengo podría venirme bien un descanso. Así sea una suspensión forzada. Me han suspendido indefinidamente”.

Patricio Parodi expresa su opinión ante sanción de "Esto es guerra". Foto: @patricioparodi/Instagram

PUEDES VER: Patricio Parodi y Luciana Fuster se encuentran a Rosalía y Rauw Alejandro en discoteca de Miami

Patricio Parodi considera “excesiva” la medida de “Esto es guerra”

En esta línea, Patricio Parodi continuó expresado su parecer con evidente incomodidad: “Si me quieren suspender el tiempo que consideren, eso escapa de mis manos, es parte de mi trabajo. Si consideran que no debía quitarme la muela de juicio, allá ellos. Yo nunca pido permiso para irme de viaje. Cuando lo pido, no me lo dan; cuando pido permiso por alguna marca, tampoco me lo dan; nunca he faltado al programa, no me dan permisos. Entonces sí me parece un poco excesivo que hago algo como esto, quitarme la muela de juicio, que es un tema de salud”.