Monique Pardo rechazó invitación al concierto de Bad Bunny: “Así me regalen las entradas”

Miles de fanáticos se encuentran realizando largas colas para ingresar al concierto de Bad Bunny; sin embargo, existe otras personas que no se animan a ver al ‘Conejo malo’ en escena. Una de ellas es Monique Pardo, quien aseguró no ser fanática del artista y que, por el contrario, ni iría a verlo.

Bad Bunny ha logrado ganarse el cariño de varios amates del género urbano a nivel mundial; esto debido a su fascinante mezcla de ritmos tropicales a la hora de componer temas musicales. Los jueves están entusiasmados por verlo en el Estadio Nacional este 13 y 14 de noviembre, pero hay varios que aún no comprenden las composiciones del puertorriqueño.

¿Qué dijo Monique Pardo?

Durante una entrevista con El Popular, la cantante se mostró indiferente ante la emoción que varios peruanos muestran con la llegada de Bad Bunny. Por consiguiente, Monique Pardo afirmó que a ella sí la invitaron al concierto, pero fue tajante al rechazar esta oferta.

“Conozco a los organizadores, me invitaron, y les dije que ‘no’. Así me regalen las entradas, no iría porque no me gusta ese artista”, expresó la intérprete de “Caramelo”.

Finalmente, Monique Pardo sentenció el show del cantante este 13 y 14 de noviembre: “Nada de Bad Bunny, que la gente se pelee por las entradas. Yo voy al de mi artista favorito, al ‘Conejo’ no voy, gracias, pero no”.

Monique Pardo niega admirar a Bad Bunny. Foto: @moniquepardo/Instagram

El Estadio Nacional a pocas horas del show de Bad Bunny

Cientos de seguidores están ingresando al Estadio Nacional emocionados por ver a Bad Bunny en concierto. Por ello, se ha viralizado algunas imágenes mostrando cómo quedó el escenario previo al recibimiento del ‘Conejo malo’ en vivo.

Así quedó el escenario del Estadio Nacional para el show de Bad Bunny. Foto: captura de Twitter