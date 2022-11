¿Cuál es la edad de Connie Chaparro y cuántos años de diferencia le lleva Sergio Galliani?

Constanza Chaparro Dulanto, conocida en el mundo artístico como Connie Chaparro, es una actriz que el público peruano recuerda por su papel de Jimena Sánchez en la serie “Así es la vida”. Además, tiene años de experiencia como locutora en una conocida radio musical.

En su momento, el programa “Magaly TeVe” sacó imágenes de ella junto con Sergio Galliani en las que se les veía muy cercanos, poco después se confirmó su vínculo sentimental. Por ello, en una oportunidad, la presentadora radial salió a hablar sobre su matrimonio y cómo los criticaban por la diferencia de sus edades.

¿Cuántos años de diferencia le lleva Sergio Galliani a Connie Chaparro?

Connie Chaparro se casó con el actor Sergio Galliani en el 2010, luego de dos años de relación. Fruto de esta unión nació su hijo Nicola Galliani en el 2011. Al inicio de su romance fueron víctimas de los prejuicios por la diferencia de edades.

Connie Chaparro y Sergio Galliani se casaron en 2010 en una ceremonia privada en Chorrillos. Foto: captura de Instagram/Connie Chaparro

La conductora del programa radial “Buenos días, corazón” nació el 29 de abril de 1983, por lo que tiene 39 años. En cambio, el recordado Nachito de “Al fondo hay sitio” nació en febrero de 1967 y tiene 55 años. Eso quiere decir que Galliani le lleva 16 años por delante a la actriz .

Connie Chaparro pasa fin de semana en Arequipa con su familia

Connie Chaparro comparte momentos de su viaje familiar junto a su esposo Sergio Galliani y su pequeño Nicola en Arequipa. Mediante sus redes sociales invitó a sus seguidores a que conozcan los diversos atractivo turísticos que tiene nuestro país.

Connie Chaparro y su familia están de viaje en Arequipa. Foto: captura/ Instagram/ Connie Chaparro

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. “ Me encantan, transmiten unión y mucho amor! ”, “La fotografía me inspira paz que bonito momento en familia”, son algunos de los mensajes afectuosos que los internautas les dedicaron.

La familia Galliani recibe el cariño de sus seguidores en redes sociales. Foto: captura/ Instagram/ Connie Chaparro

Los actores Connie Chaparro y Sergio Galliani, junto a su hijo, pasean por las calles de a “Ciudad Blanca” muy felices y no pierden la oportunidad de tomarse fotografías para el recuerdo.

¿Connie Chaparro desea tener más hijos?

La artista nacional Connie Chaparro respondió en sus redes sociales a una interrogante que le hacían constantemente: ¿desea convertirse nuevamente en madre?

“Chicos, mejor lo aclaro por acá de una vez, así ya no se quedan con la duda. Nunca deseé tener otro hijo, siento que me basta con uno ”, escribió en su cuenta de Facebook para aclarar las dudas sobre el tema de una posible maternidad.