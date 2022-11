¿Cómo sería la boda de Valeria Piazza?: detalles de la torta, vestido, orquesta, invitados y más

La boda de Valeria Piazza es la próxima en la lista de celebridades peruanas y también una de las más esperadas por la farándula. Los preparativos de este matrimonio continúan en plena organización, por lo que la modelo no dudó en compartir cierta información con los televidentes.

Valeria Piazza es una conductora de América Televisión, además de muy querida por las familias peruanas debido a su estilo y opiniones al momento de relatar las noticias. Ella tiene una gran cercanía con los integrantes de “América hoy” y sorprendió al enviarles una pequeña advertencia por si los conductores asisten a su boda.

La torta en la boda de Valeria Piazza

Durante una conversación con “América hoy”, la modelo brindó algunos detalles sobre su matrimonio y aclaró que ya tiene lista la torta que repartirá a sus invitados: “Ya tengo todo lo del catering cerrado, también hemos visto el tema de la torta. Creo que será de ocho o nueves pisos″.

¿Cuántos invitados espera Valeria Piazza?

Según lo contado en el programa, la modelo estaría esperando cerca de “300 personas”, e incluye a familiares, amigos y compañeros del trabajo. En esta línea, envió una advertencia a sus compañeros de “América hoy”: “Un poco preocupada por lo que puedan hacer, pero ya la invitación está hecha. Se tienen que portar bien. Gonzáles o no, igual son el alma de la fiesta”.

¿Qué artistas tocarán en la boda?

La expectativa para este evento es alta, por lo que se espera una agrupación musical que ponga a bailar a los 300 invitados. Valeria Piazza se reservó esta información, pero dio algunas pistas: “Los artistas los estoy cerrando. Por lo pronto tengo dos sorpresas. Uno es salsa, ellos no son peruanos. Solo te puedo contar eso”.

El vestido de Valeria Piazza

Finalmente, otro aspecto que causa curiosidad entre los televidentes es el vestido de esta inolvidable noche. “El vestido que escogí en España, me dijeron que no era de la nueva colección, que salía para el 2023 y tuve que escoger mi vestido por catálogo. Tengo dos, uno ya me queda perfecto y el otro ya lo entallé. Usaré ambos porque el de la ceremonia es bastante grande y tiene la cola, luego me cambio a uno mucho más cómodo para la fiesta”, reveló.

Valeria Piazza revela el secreto de su relación con Pierre Cateriano

En un post de Instagram, Valeria Piazza celebró su aniversario número 12 con Pierre Cateriano e indicó que el secreto para tener una relación sana es el respeto mutuo: “No sé cómo lo logras, haces que sienta paz a tu lado. Cuando estamos juntos, todo está bien, así el mundo este de cabeza. Ya son 12 años sacándome sonrisas, 12 años sin una sola falta de respeto, 12 años que no los cambio por nada”.