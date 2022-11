Olinda Castañeda anuncia embarazo con tierna sesión de fotos: “Te esperamos con mucho amor”

La desenfrenada vida de Olinda Castañeda llegó a su fin cuando se adentró en la religión. Ella y su esposo, Christian Marcial, están cumpliendo varias metas juntos, por lo que la noticia de su reciente embarazo llenó de emoción a la pareja, que no dudó en anunciar este momento a través de redes sociales.

Olinda Castañeda y Christian Marcial han demostrado ser una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Ante cámaras, ambos muestran el cambio que tuvo la modelo con el paso de los años con respecto a sus actividades. Ahora, ella está a puertas de iniciar una nueva etapa al lado de su pareja.

Olinda Castañera anuncia embarazo

Este jueves 10 de noviembre, la ex chica reality utilizó su cuenta oficial en Instagram para dedicar un tierno mensaje a su futuro bebé. Olinda Castañeda publicó un video en el que recopila algunas fotografías que fueron capturadas junto a Christian Marcial y a sus hijos.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias, Dios, por esta hermosa bendición. Todos te esperamos con mucho amor. Mi bolita hermosa. Estas maravillosas fotos fueron hechas con mucho amor”, fueron las emotivas palabras de la modelo.

La nueva vida de Olinda Castañeda

Debido a sus creencias religiosas, Olinda Castañeda cambió su estilo de vida de forma radical, dejando de lado las fiestas y el alcohol por el templo y las oraciones “El ser cristiano no es que vas a estar bien todo el tiempo. Tentaciones van a haber siempre, pero uno tiene que estar preparado para no caer. El tomar, el salir a discotecas, el vivir una vida loca, el no casarme y convivir, todos esos son pecados ante los ojos de Dios”.