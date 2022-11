Magaly asegura que ampay de Deyvis molestó a Jessica Newton: “Disgustó a toda su familia”

Las diferencias entre Magaly Medina y Jessica Newton son de nunca acabar. A raíz del ampay de Deyvis Orosco, quien ingresó a un sauna, las examigas de la farándula salieron al frente para dar a conocer su opinión en torno a las actividades que serían usuales en el ‘Bomboncito de la cumbia’.

Este miércoles 9 de noviembre, la popular ‘Urraca’ se presentó en el programa dispuesta a responder los comentarios de la líder del Miss Perú y le aconsejó que “le ponga un detective privado a su yerno”: “Nosotros no estamos para eso. A nosotros nos llaman y nos dicen que hay un ‘pata’ caserito, ahí vamos, esperamos y vamos a investigar (...) Yo creo que ella no debe estar muy bien. Esto no fue un buen trago para ella. Esto fue un trago amargo que, de hecho, le ha disgustado hasta el interior de toda su familia”. VIDEO: ATV.