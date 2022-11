Jota Benz preocupado ante resultados de resonancia: “Me someteré a una cirugía de rodilla”

La fuerte caída que sufrió Jota Benz en vivo alertó a los seguidores de “Esto es guerra”, pero era necesario que el chico reality se pronuncie. Este miércoles 9 de noviembre, el modelo utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de los fanáticos y contar cómo se encuentra de salud.

Jota Benz es uno de los participantes de “Esto es guerra” más fuertes y queridos en los últimos años. Su relación con Angie Arizaga logró que este se gane el cariño de los fans; por ello, ante la caída que sufrió durante una competencia, tuvo que dar explicaciones sobre la lesión.

¿Qué dijo Jota Benz?

A través de su cuenta oficial en Instagram, el popular ‘Mamut’ se tomó el tiempo de agradecer las muestras de cariño y preocupación que sus seguidores le hicieron llegar mediante mensajes de texto. Sin embargo, este no sería un buen momento para Jota Benz, quien anunció que va a requerir de una cirugía de rodilla para mejorar y volver a su vida cotidiana.

“Ya me llegaron los resultados de resonancia. Por el respeto al amor y cariño que le tengo a todos los que me siguen, quiero informarles que voy a tener que someterme a una cirugía de rodilla. El viernes voy a tener más información sobre la fecha, me pondrán al tanto de todo. Por el momento, los resultados son esos. Perdonen si no soy de dar muchos detalles”, dijo el influencer.

Angie Arizaga preocupada por Jota Benz

Actualmente, Angie Arizaga está cuidando la tranquilidad y comodidad de Jota Benz. Mediante su última aparición en “Más espectáculos”, la popular ‘Negrita’ se mostró evidentemente preocupada y espera la pronta mejoría de su pareja: “Faltan más exámenes, se harán estos días para saber exactamente qué tiene. Esperemos que no sea una operación, esperemos que se rehabilite con terapias”.