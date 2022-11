“D’ mañana” recibió la visita de Arantxa Mori, quien dio a conocer más detalles sobre el supuesto amorío que tuvo su pareja Eduardo Rimachi con Giuliana Rengifo. Asimismo, contó cuáles habrían sido las excusas que le dijo el político para ver a la cumbiambera.

Karla Tarazona le consultó a la bailarina si Eduardo Rimachi le mentía para ver a Giuliana Rengifo y Arantxa Mori respondió: “Me dijo que eran reuniones políticas (...) estamos compartiendo. Yo ni siquiera sabía que esa reunión existía. Usualmente, sus reuniones de campaña eran hasta tarde y a mí me constaba, por eso yo no me doy cuenta”. VIDEO: Panamericana