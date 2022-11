¿Qué pasó realmente con Karla Sofía, cantante que denunció a Corazón Serrano por sueldo abusivo?

Karla Sofía Rodríguez Alvarado vivió una amarga desilusión a sus 15 años, cuando Corazón Serrano la separó de la orquesta sin una buena razón. Ocho años después y con una carrera en ascenso, la cantante da detalles de lo que pasó realmente.

Karla Sofía, quien en la actualidad se ha ganado un espacio en la música andina, contó cómo recibió la noticia de su salida de Corazón Serrano, cómo se sintió y por qué su caso marcó un antes y después en la agrupación de los hermanos Guerrero Neira.

Karla Sofía Rodríguez revela que sufrió mucho por la decisión que tomaron los dueños de Corazón Serrano: Fotos: Composición LR | Archivo El Popular

Cómo fue su ingreso a Corazón Serrano

Según la joven limeña con el corazón ayacuchano, ella participó en un casting nacional que se efectuó en Piura y, después de un largo proceso, fue elegida para ser la quinta integrante del grupo, que en ese entonces buscaba un reemplazo de Edita Guerrero Neira, quien había fallecido a raíz de un aneurisma cerebral.

Rodríguez Alvarado, de 24 años, sostiene que los dueños de Corazón Serrano se contactaron con ella y le dijeron que ella había sido la ganadora del casting, por lo que rechazó firmar con la agrupación Pasión Norteña, que también se había interesado en su voz. A su vez, tuvo que dejar de lado las grabaciones de “Buscando al corazón de la cumbia”, concurso que se realizó en ATV.

Además de grabar canciones como “Y me enamoré”, “Desde hoy escribiré mi nueva historia” y “Cómo duele tu adiós”, Karla Sofía Rodríguez fue parte de una gira con las otras integrantes, le tomaron las medidas para los vestidos y hasta le asignaron un cuarto en la casa que Corazón Serrano tiene en Chorrillos.

Karla Sofía Rodríguez se había ilusionado de ser parte de Corazón Serrano. Foto: La República

Sí hubo contrato con Corazón Serrano

Karla Sofía también se refirió al contrato que firmó con Lorenzo Guerrero Neira, dueño de Corazón Serrano, en Lima. Aunque dijo que su mamá no estaba conforme con el monto de lo que iba a ser su sueldo (750 nuevos soles al mes), a ella no le importó.

“Lo único que quería era poder cumplir un sueño, una ilusión de poder formar parte de una agrupación de cumbia como Corazón Serrano. La verdad que, para mí, los montos quedaban en segundo plano. Yo decía: ‘Aunque sea que no me paguen, pero yo quiero cantar’”, declaró para el canal de Luis Peña.

En otro momento, la intérprete de música andina asegura que su mamá también logró reducir el tiempo del contrato al pasar de seis años a cuatro. “En ningún momento nosotros tergiversamos las cosas, sino que las hemos dicho tal cual han pasado”, añade.

La peor noticia

Karla Sofía asevera que, cuando ya se estaba adaptando a la agrupación y antes de ir a un concierto en Santa Claro, donde la iban a presentar oficialmente, el abogado de Corazón Serrano llamó a su mamá para informarle que la adolescente ya no era parte de la agrupación. “No sé, hable con los dueños, solo tenía que avisarle eso”, le habría respondido el letrado cuando quisieron saber la razón.

En primera instancia, ellas no podían creer lo que estaba pasando, por lo que llamaron a Edwin Guerrero Neira, quien solo había atinado a decir: “Nos están molestando y no podemos tener a Karla en el grupo”. Según la joven, había un tercer involucrado. “No quiero decir el nombre que nos dio porque no quiero estar metida en más problemas que tenga que ver con el ambiente tropical”, señala. En tanto, la artista recuerda que la pasó muy mal: “Me eché a llorar. He llorado muchísimo ese día”.

Como tenían que recoger sus cosas de Chorrillos, ella y su madre aprovecharon para conseguir una respuesta concreta de su salida; sin embargo, nunca pudieron absolver sus dudas. “La verdad no me dieron razón de nada, no me explicaron un motivo que al menos yo pueda entender. Hasta ahora no lo sé, hasta ahora no sé lo que pasó y no he tenido una explicación sobre eso”, concluye sobre el tema.