Bad Bunny: ¿por qué se dice que el cantante es illuminati?

Bad Bunny está a punto de llegar a nuestro país para ofrecer dos conciertos multitudinarios en el Estadio Nacional. Para ambos shows se agotaron las entradas en poco tiempo y la expectativa del público peruano es grande. Actualmente, el puertorriqueño es uno de los cantantes más influyentes a nivel mundial.

El crecimiento de Benito Antonio Martínez Ocasio como artista es innegable y la prontitud con la que la fama le llegó es motivo de diversas teorías. Estas suposiciones hablan de la posibilidad de que sus canciones peguen rápido debido a que el ‘Conejo Malo’ formaría parte de los Illuminati.

En el 2018, Bad Bunny se encontraba en medio de su gira “La nueva religión”, por lo que estuvo inactivo en sus redes sociales. Para reencontrarse con sus fans decidió hacer una transmisión en vivo en su Instagram, en el que sorprendió al hacer señas que los usuarios relacionaron con los Illuminati.

“¿Quieren el éxito que yo he tenido? Nosotros estamos comprando almas. Ya no las vendemos. Ahora me las venden a mí. Quien quiera dinero o fama me tiene que vender su alma”, fue lo que dijo Benito.

PUEDES VER: Joven se hace pasar como Bad Bunny y enloquece a cientos de fans en aeropuerto Jorge Chávez

Este es el video en el que Bad Bunny dice comprar almas

Bad Bunny causó controversia cuando en una transmisión en el 2018 apareció hablando del origen de su éxito. En esa grabación aseveró que su fama se debe a que “compran almas”.

No solo eso. También hizo una seña de forma triangular con sus manos y puso en medio uno de sus ojos, haciendo referencia a los Illuminati. El reguetonero solo atinó a reírse y a explicar los motivos por los que, según él, es exitoso.

¿Hasta cuándo se podrán registrar las entradas para los conciertos de Bad Bunny en Lima?

Bad Bunny se presentará este 13 y 14 de noviembre en nuestra capital. Para ello, la empresa Teleticket ha pedido que los usuarios que adquirieron sus entradas las registren con los nombres, apellidos y DNI de quienes entrarán al evento, pues estos datos se validarán para acceder al coloso de José Díaz.

La empresa vendedora de entradas ha puesto fecha límite hasta este sábado 12 de noviembre hasta las 11.59 p. m. No esperes a último momento para hacerlo con el fin de disfrutar sin inconvenientes el esperado show.