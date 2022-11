El actor estadounidense Chris Evans acapara las portadas de los principales medios del mundo desde hace varios años. Esta vez, la revista People lo eligió el último lunes 7 de noviembre como el hombre vivo más sexy del mundo del 2022. Actualmente, el artista que da vida el personaje de Capitán América en las películas de Marvel se encuentra soltero; sin embargo, en 2020 reveló quién es su crush.

Si bien ha sido vinculado en más de una ocasión con la cantante colombiana Shakira, el actor aseguró solo ser su gran fan. En cambio, en un diálogo que sostuvo hace dos años, reveló su interés genuino por salir con una famosa artista latina.

¿Quién es la crush de Chris Evans, el hombre más sexy del mundo 2022?

En una entrevista para el programa de Jimmy Fallow, al actor que da vida al Capitán América en las películas de Marvel se le consultó con qué famosa saldría en una cita. Ante la pregunta, Chris Evans respondió que le encantaría tener la oportunidad de salir con Camila Cabello.

“Al cien por cien, Camila Cabello. Si pudiera cenar con ella sería más que feliz”, dijo en su momento al actor estadounidense. Sus declaraciones generaron furor en redes sociales. Algunos afirmaron que serían una linda pareja; en cambio; otros se mostraron en contra debido a la diferencia de edad entre ambos artistas.

Chris Evans reveló en 2020 que su crush era Camila Cabello. Foto: composición LR/Instagram/@Chrisevans/@Camila_cabello

¿Qué dijo Camila Cabello sobre las declaraciones de Chris Evans?

Tras las declaraciones del actor, no hubo respuesta por parte de Camila Cabello. Sin embargo, luego de dos años desde que Evans reveló que la cantante de “Havana” era su crush, la artista se pronunció al respecto en un diálogo que sostuvo con Ellen DeGeneres.

“Es un tipo muy guapo; lo admiro, pero no es mi tipo”, aseguró la exintegrante del grupo Fifth Harmony. De esta manera, generó la sorpresa de la audiencia al aclarar que no estaría interesada en tener una relación con el también productor de cine estadounidense.

Chris Evans es elegido el hombre vivo más sexy del mundo del 2022 por la revista People

El último 7 de noviembre de 2022, Chris Evans fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo de este 2022. De esta manera, destronó al actor estadounidense a Paul Rudd.

Tras conocer la noticia, el también productor declaró lo siguiente: “Mi madre estará muy contenta. Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”.

Chris Evans, el hombre vivo más sexy del mundo, tiene 41 años. Foto: AFP

¿Qué edad tiene Chris Evans?

Chris Evans tiene 41 años de edad. Él nació 13 de junio de 1981 en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. La primera película en la que participó fue “The Newcomers” en el 2000.

Posteriormente, integró el elenco de la popular cinta de superhéroes “Los 4 fantásticos”. En 2011, obtuvo mayor reconocimiento internacional al protagonizar la película “Captain America: the first avenger”.