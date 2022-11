Marisela Puicón: la vez que la actriz peruana presentó su ‘demanda’ en “Caso cerrado”

El programa “Caso cerrado”, que fue conducido por la Dra. Ana María Polo, que impartía justicia entre los involucrados de las demandas presentadas en el programa de Telemundo, llegó a tener seguidores de habla hispana. En uno de los enfrentamientos expuestos, la aparición de Marisela Puicón sorprendió a los peruanos, quienes —lejos de felicitarla— criticaron la participación de la actriz que formó parte de “Pantaleón y las visitadoras”.

En uno de los episodios del programa de Telemundo se presentó el caso “La patineta de la muerte”, en el que hizo su aparición la artista nacional. Ante los cuestionamientos de los usuarios, Marisela Puicón reveló por qué decidió participar en “Caso cerrado”, ya que es un reality señalado por presentar falsas demandas.

¿Cuál fue la ‘demanda’ de Marisela Puicón en “Caso Cerrado”?

En 2010, la también cantante apareció en “Caso cerrado” bajo el nombre de Isabela, pero con un look completamente diferente a cuando actuaba en series o películas peruanas. Además, adoptó un acento centroamericano que lo sostuvo durante toda la exposición de la demanda, la cual consistía en interponer una orden de alejamiento a la niñera de su hermano de 13 años.

Marisela Puicón apareció como 'denunciante' en "Caso Cerrado". Foto: Panamericana TV

Pero eso no es todo, Marisela Puicón reveló que ella tenía la patria potestad de su hermano menor, ya que su mamá se quedó en Perú. Asimismo, mostró una cicatriz en una de sus piernas que fue producto de realizar skate junto a su novio cuando tenía 15 años.

Marisela Puicón se pronuncia tras aparecer en “Caso cerrado”

La actriz respondió a la criticas por su participación en el programa de la Dra. Ana María Polo. Al respecto, Marisela Puicón aseguró que fue contratada para actuar como panelista en “Caso cerrado”, pero que los problemas presentados en el set son reales y nada es falso.

“Todos los casos que presenta el programa son reales, solo que en algunas oportunidades las personas que envían sus casos tienen temor a salir en la televisión. El caso se llamó ‘La patineta de la muerte’ y fue el único en el que participé”, manifestó en entrevista a El Comercio.

Marisela Puicón se pronunció tras participar en "Caso Cerrado". Foto: Marisela Puicón/Instagram

Asimismo, la cantante recalcó que todo lo narrado en el set de televisión le pasó a la denunciante Isabela y dejó en claro que no ha engañado a nadie, pues ella se dedica a la actuación.

“La historia era de la chica que presentó la denuncia, de Isabela . Ella perdió a su novio en una práctica de skateboarding. Mostré mi cicatriz para sensibilizar a la gente, porque realmente me partí la pierna en un juego recreativo. Todos saben que soy actriz y eso hice. A mí me recomendaron, me hicieron la propuesta y acepté”, acotó Puicón.

¿En qué otros programas participó Marisela Puicón?

Aunque muchos la recuerdan por su papel de ‘Purita’ en “Al fondo hay sitio”, la actriz peruana participó en otras producciones como “Pantaleón y las visitadoras”, “Días de Santiago”, “Ciudad de reyes” y “Yuli”.