Jesús Delaveaux es un reconocido actor y profesor de teatro. Aunque ha participado en varias producciones nacionales como “Qué buena raza”, “Luz María” y “Torbellino”, su papel protagónico más recordado es el de don Héctor Altamirano, el popular ‘Patroncito’ de “Así es la vida”.

Tras una larga trayectoria en el mundo de la actuación, ¿a qué se dedica actualmente Jesús Delaveaux?

¿Qué fue de la vida de Jesús Delaveaux, el recordado ‘Patroncito’ de “Así es la vida”?

Jesús Abelardo Delaveaux Alva es un reconocido actor peruano que ha participado en diferentes series nacionales. Aunque se estaba preparando para ejercer la profesión de Derecho, finalmente decidió adentrarse en el mundo de la actuación.

“Conocí a mi chica de mi profesión, que me gustaba, y me matriculé en una clase de teatro para estar con ella. Total, me salgo enamorando del teatro y con ella nunca estuve”, comentó el actor en un entrevista para TVPerú.

Su primera aparición en televisión fue en la serie peruana “Carmín”. Ha participado en otros proyectos como “Luz María”, “Vidas prestadas”, “Pobre diabla”, “Graffiti” y “Al fondo hay sitio”. El papel protagónico más recordado de Héctor Altamirano fue como el ‘Patroncito’, en “Así es la vida”.

Jesús Delaveaux cuenta con más de 35 años en el mundo de la actuación. Foto: composición LR/ captura TVPerú