Jean Pierre Magnet: “Que me conozcan verdaderamente como músico”

Jean Pierre Magnet estrena La nueva música del Perú y con ello un homenaje a la familia Ballumbrosio. “‘Carmencita’ es en honor a El Carmen de Chincha y lo estoy haciendo muy feliz con César, Camilo, Chebo, Lucy y María Ballumbrosio, con ellos cinco”, comenta por teléfono. “Yo le estoy haciendo este homenaje porque he conocido a don Amador y a la madre de 15 hijos, Adelina (Guadalupe), en la casa de ellos, he conocido a todos sus hijos. En este caso, esta versión la he escrito especialmente para ellos, tiene un parte teatral y dura 14 minutos”.

El saxofonista empezó este proyecto en la cuarentena y dice que pensó: “voy a hacer lo que me provoque”. Ha reunido a 24 músicos para su nueva orquesta (Magnet Music Orchestra) y una canción que estrenará dedicada a su amigo, el percusionista Álex Acuña. “Está música la vengo preparando desde el 2020, cuando empezó la pandemia. Empecé a escribir música diferente, sin moldes de forma ni de tiempos, ni de instrumentación. No me fijé en qué instrumento conformaba la orquesta, sino qué instrumento sonara en orquestación. Empecé con un tema de mi hijo Lucien, que me mandó una canción muy linda. Él no es músico, trabaja en Trujillo, pero tiene la música adentro. Es un género medio electrónico”.

Define a La nueva música del Perú como una propuesta “única” y que reúne violines, una trompeta, zampoñas, guitarra eléctrica, entre otros instrumentos. “Es única por las sonoridades que van a salir de ahí, hay un charango también, hay colores de rock, de jazz”.

Magnet adelantó que uno de sus proyectos es grabar ese concierto y presentarlo en el extranjero. “Yo quiero realizarlo particularmente. He conseguido donaciones mediante una asociación cultural con la que estoy trabajando para financiar una grabación de muy buena calidad, para ofrecer este producto a teatros de todo el planeta”, añade el músico que escribió sus memorias en cuarentena.

Para él, a pesar de la ausencia de conciertos por más de un año, esta etapa ha sido de “gran creatividad” y anuncia otro proyecto, ‘Chabuca por siempre’. “Los dos últimos años para mí son los años más felices de mi vida. He recibido una actitud, hacia mis días presentes y futuros, muy creativa y estoy muy bendecido por Jesucristo”, dice Magnet tras agregar que saldrá de gira por Europa con Perú Jazz. “Cada día me regala un milagro, es de verdad, y con ese entusiasmo que recibo, con ese empuje, yo estoy realizando este concierto, estas giras. Hay mucha creatividad, es como una garúa del cielo”.

Por otro lado, felicitó a los peruanos nominados al Latin Grammy. “Los felicito y recibir eso (el galardón) es llorar un rato de alegría. Ojalá que voten por ellos. Yo pensé que mandabas tu disco y lo escuchaban 100 o 200 personas, pero no es así”.

Magnet tendrá dos presentaciones (este 18 y 19) en el Gran Teatro Nacional. “Es algo que he hecho musicalmente, es lo más directamente de mi corazón y mi alma. Quiero que me conozcan verdaderamente como músico. Esto es lo más intenso, lo más hermoso que he hecho en mi vida”.