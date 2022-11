Mon Laferte logró encontrarse con su imitadora de “Yo soy”

La cantante Mon Laferte está en nuestro país para cumplir con dos conciertos en Lima y Trujillo, lo que ha causado la alegría de sus fanáticos. Así, este domingo se llevó a cabo la primera presentación de la artista chilena y una de las más emocionadas era Oriana Montero, su imitadora del programa “Yo soy”.

La exparticipante del concurso TV se mostró entusiasta en sus redes sociales horas antes del show, pero no se imaginó lo que estaba por suceder. La misma Mon usó su cuenta de Twitter para invitarla al Arena Perú. Rápidamente, los usuarios ayudaron contactando a Oriana.

Usuarios de Twitter compartieron la publicación de Mon Laferte para poder encontrar a su imitadora. Foto: captura/ Twitter/ Mon Laferte

Oriana Montero reacciona a la invitación de Mon Laferte

“Debo estar soñando, no me despierten” escribió Oriana Montero, quien no dudó en compartir la noticia con sus seguidores en TikTok e Instagram. De inmediato, el contenido se viralizó en ambas plataformas.

Previamente, la artista venezolana y recientemente nacionalizada peruana, subió fotos y videos en los que se le veía elaborando carteles para que la intérprete de “Mi buen amor” pudiera verla y quizá conocerla por primera vez.

Oriana Montero responde a Mon Laferte. Foto: Instagram

¿Cómo fue el encuentro entre Mon Laferte y Oriana Montero?

Luego de tanto entusiasmo, Mon Laferte y Oriana Montero pudieron conocerse y protagonizaron un divertido momento tras los bastidores del concierto para el cual, por cierto, se logró vender la totalidad de sus entradas.