A través de redes sociales, se viralizó un video de Víctor Yaipén en el que contaba su experiencia con Gian Marco, a quien admira desde que era muy joven. El líder de Orquesta Candela contó que se encontró con el intérprete de “Mandarina” en un aeropuerto y no quiso dejar pasar la oportunidad de pedirle una foto.

“Desde muy niño he sido superfan. Yo siempre lo veía, pero nunca me animaba a tomarme una foto con él. Un día en el aeropuerto lo veo y digo ‘esta es la oportunidad de tomarme una foto con Gian Marco’. Entonces yo me acerco y le digo ‘disculpa, Gian Marco’ y me responde ‘¿No ves que estoy ocupado?’”. VIDEO: Twitter.