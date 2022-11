Ricardo Morán cuenta cómo sobrelleva la batalla legal por la ciudadanía peruana para sus hijos

Ricardo Morán atraviesa una disputa para que el Estado pueda otorgarles la nacionalidad peruana a sus hijos Catalina y Emiliano. En el 2019, ambos menores fueron concebidos tras un proceso de fecundación in vitro en un vientre subrogado en Texas. Sin embargo, cuando retornan al Perú, Reniec le negó la inscripción de los pequeños, pues la legislación peruana solo contempla que una una mujer pueda registrar a un niño o niña, en caso de no estar ambos progenitores.

Por cuestiones legales, sus hijos no pueden permanecer por más de seis meses en el país , ya que solo tienen pasaporte norteamericano. Debido a ello, el productor de televisión cuenta que tiene que salir constantemente del Perú, pero que, gracias a que su trabajo implica viajar al extranjero, no es muy complicado de trasladarse cada cierto tiempo. No obstante, asegura que no es lo ideal para su familia.

Catalina y Emiliano aún no obtienen la ciudadanía peruana porque el Reniec no permite registrarlos. Foto: Ricardo Morán/ Instagram.

Morán describió este juicio como “duro, largo y doloroso”: sin embargo, siente que no está solo porque su mayor motivación son sus dos mellizos y su hermana Mariana. Además, comentó al medio Infobae que todo conlleva un desgaste emocional y que sufre de trastornos de ansiedad. Asimismo, aprovechó para agradecer a su abogado Óscar Cubas.

¿A qué se dedica Ricardo Morán ahora que no aparece en la televisión?

La última vez que vimos a Ricardo Morán formando parte de un show de TV fue como jurado en “Perú tiene talento”. Luego de ello no se lo volvió a ver en las pantallas de los hogares peruanos.

“Antes era el productor que estaba metido todo el día en el estudio, pero ahora me ocupo de otros horizontes con la compañía (Rayo en la Botella) ”, afirmó. De igual manera, expresó que busca crear nuevas producciones en Lima, provincias e incluso el extranjero.

Ricardo Morán es recordado por su participación como jurado en los programas "Yo soy" y "Perú tiene talento". Foto: Ricardo Morán/ Instagram.

La vez que Ricardo Morán sorprendió al dar a conocer que se convirtió en padre

Nadie lo esperaba. Ricardo Morán causó asombro cuando el 26 de abril del 2019 publicó una foto junto a sus dos bebés, Catalina y Emiliano, debido a que el proceso de gestación fue llevado en secreto.

Los nueve meses de embarazo en un vientre subrogado se realizaron en Miami, motivo por el que el director de la película ”Una Navidad en verano” estuvo viajando constantemente fuera del Perú.