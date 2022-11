Gustavo Bueno: “Cada vez más, los cineastas son más constantes”

Con amplia experiencia en el cine, televisión y teatro, el primer actor Gustavo Bueno debutará en el mágico mundo de las películas animadas, algo que lo tiene bastante contento, ya que se confiesa un fan de ese género.

— ¿Cómo ha sido la experiencia en Una aventura gigante?

— Fue algo que disfruté mucho. Todo el equipo, desde su director, Eduardo Schuldt, me han tratado muy bien. Pongo la voz al Guardián Cóndor y la verdad, estoy esperando con muchas expectativas el estreno en las salas (previsto para el 12 de enero), aunque ya todo ha cambiado.

— ¿Es seguidor del género animado?

— ¡Soy un hincha de animaciones!. Yo he visto Up, Toy Story, todas. He visto 40.000 películas, las adoro. Eso sí, no me gustan los animes ni esas cosas, pero todo lo demás, sí.

— ¿Qué se lleva de esta primera experiencia?

— Yo rescato todo de esta primera experiencia y ojalá responda bien el público, porque, últimamente, después de la pandemia, el cine peruano, por más buenas películas que se hayan hecho, se marginó un poco. Como que dos años sin ir al cine, sin ver películas peruanas, ha perjudicado mucho. Y bueno, antes de la pandemia, las salas de cine tampoco paraban llenas, como décadas atrás, pero sí se veía una asistencia regular.

— ¿Cree que ese ha sido el peor costo de la pandemia?

— Sin duda. Ahora hay que recuperar ese mercado, si no vamos a llevar todo a las plataformas, aunque eso también favorece al cine como arte porque en las diversas plataformas se pueden ver películas, algunas antiguas, que los jóvenes tienen oportunidad de ver. Desde ese punto de vista, las plataformas nos permiten ver cine latinoamericano, europeo, peruano, pero la experiencia de ver cine en una sala es única.

Salvador del Solar. Angie Cepeda. Foto: difusión

— Pese a la pandemia, el cine no se ha detenido. Hay una generación de nuevos cineastas y el llamado cine regional da grandes sorpresas.

— Sí. Cada vez los cineastas son más constantes y consecuentes. Yo haré una película con Paul Vega, que dirigirá su primera película. Estarán Salvador del Solar, Angie Cepeda y otro actor. Ya hemos dado el sí. Paul ya me había hablado hace un tiempo y yo estoy feliz. La producirá Tondero. El guion es de él y vale la pena jugársela con una película así. Será su ópera prima y Paul está muy concentrado en ella. Se filmará en marzo. Será un drama un poco fantástico, tiene mucho de onírico, pero más no te puedo contar. (El actor se refiere a Astronauta, con el cual Vega, en el 2019, fue uno de los ganadores del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje de Ficción).

— ¿Qué le parece el llamado cine regional?