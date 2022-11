¿Qué fue de Olga Zumarán, la popular Mechita de “Así es la vida”, tras el fin de la serie?

Olga Zumarán, más conocida por su papel protagónico de Mechita en “Así es la vida”, es una destacada actriz, presentadora de televisión y exreina de belleza peruana. Logró ganar los certámenes Miss Perú Universo a los 18 años y Miss Perú Mundo a los 21 años, además, ha participado en diferentes producciones nacionales.

En este sentido, te contamos a qué se dedica actualmente Olga Zumarán tras su participación en “Así es la vida”.

Olga Zumarán ha participado en reconocidas teleseries como "Así es la vida" y "Mil oficios". Foto: @olgazumaran/captura Instargram

¿Qué fue de Olga Zumarán, la popular Mechita de “Así es la vida” tras el final de la serie?

Olga Roxana Zumarán Burga incursionó en el mundo de la actuación con su papel de Eva Olazo en “Mil oficios”. Aunque estuvo gran tiempo en la pantalla como la madre de Giannina y Carola, conocidas en la ficción como las ‘chicas terremoto’ tuvo que dejar la serie debido a problemas de salud.

“Me dio un cálculo renal, con náuseas, me atacó horrible. Así que tuve que pedir que me saquen de la serie. Me tomé un descanso de siete u ocho meses, se enfrió la cosa y ya no volví”, comentó Olga Zumarán en un diario local.

Sin embargo, en 2004, la actriz reapareció nuevamente en las pantallas de la televisión interpretando a Mercedes Graña, la popular Mechita, en “Así es la vida”.

Tras el final de la exitosa teleserie, Olga Zumarán ha tenido pequeñas participaciones en otras producciones nacionales como “Al fondo hay sitio”, “Los amores de Polo” y “Solamente milagros”.

Olga Zumarán forma parte de la nueva película "Sugar en aprietos". Foto: José Abanto/La República

Así mismo incursionó en la radio con su programa “En privado con Olga” y fue parte del elenco actoral en obras teatrales como “Travesuras conyugales”, “Papito piernas largas” y “Monólogos de la vagina”.

En 2021, Olga Zumarán fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa inicial, enfermedad que ha podido superar gracias a exitosa histerectomía. Actualmente, la actriz ha participado en la reciente película “Sugar en aprietos” y es la imagen principal de una empresa que se encarga tratamientos faciales y corporales.