Piero, la voz de “Mi viejo”, no piensa en el retiro: “No tengo mucha intención de despedirme”

Piero de Benedictis está en nuestro país. El cantante y compositor ítalo-argentino se reencontrará con su público peruano este sábado 5 de noviembre en el coliseo Eduardo Dibós (San Borja), ya que es uno de los invitados internacionales del concierto que ofrecerá William Luna por sus 35 años de carrera artística.

“Siempre nos da gusto volver. Y cuando estamos acá, lo celebramos y lo disfrutamos”, dijo Piero de Benedictis, el intérprete de “Mi viejo”, tema que lo catapultó a nivel mundial, hace más de cinco décadas.

Aunque no quiso adelantar qué temas cantará en el show de William Luna, el cantautor de 77 años confirmó que hará dúo, por primera vez, con el intérprete de “Niñachay”. Además de Piero, estarán como invitados Amanda Portales, Magaly Solier, Homero del Perú, Jessica Jaramillo de Colombia, André Silva, la banda del ‘Viejo Rodríguez’, entre otras sorpresas. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Sigue vigente

Pese a su edad, Piero no se siente cansado y asegura que le gustan mucho las giras, por más largas que sean. Dice que en Perú, país que visitó hace cinco años, no es un turista más. Acá se siente como en su casa.

Además de “Mi viejo”, el tema que más se dedica en el Día del Padre; otro de los éxitos de Piero es “Llegando, llegaste”, una bella melodía que relata una linda historia de amor. Según el artista nacido en Italia, dicha canción le pertenece al público y ya no a él.

“Es una de las canciones más hermosas y tiernas, tienen un toque mágico, parece como si fuera ayer, está en mis recuerdos, y sé que canciones como estas no son olvidadas. Gracias Piero, eres muy grande, Dios te bendiga”, “A mis 41 años la sigo escuchando. Bonita canción, desde que tengo uso de razón la escucho. Estas sí son canciones” y “Qué hermosa canción: ‘Llegando llegaste, me fui animando’. Se la dedico a una personita muy amada”; son solo algunos de los comentarios de sus seguidores.

Piero prefiere no comparar las letras de sus canciones, cargadas de sentimentalismo, con las del reguetón. Además, asegura que ni las puede terminar de escuchar porque les parece “extrañas”. “Todos tienen derecho a hacer cualquier cosa. Luego se verá quién llega primero a la esquina”, añade.

De Benedictis, quien tiene redes sociales, pero no es muy activo, asegura que no quiere seguir los pasos de José Luis Perales y Dyango, quienes anunciaron su retiro de los escenarios. “No tengo mucha intención de despedirme. Me gusta la gira y me gusta la gente”, sostiene.

Presenta su nuevo tema

Piero de Benedictis espera que este sábado 5 de noviembre pueda presentar en vivo su canción “Esperanza”, su nuevo hit musical compuesto por Alcides Véliz en el 2020.

“Esperanza” fue creada durante la pandemia mundial que surgió a raíz de la COVID-19, suceso que le permitió terminar algunos proyectos musicales.

“Ya no tendremos envidia / Pues, todos habrán sufrido / Ya no tendremos desidia / Seremos más compasivos / Valdrá más lo que es de todos / Que lo jamás conseguido / Seremos más generosos / Mucho más comprometidos”, cantó durante la entrevista. “En vez de hablar, prefiero cantar”, dijo entre risas.