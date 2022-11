La gira mundial “Music of the spheres” de Coldplay continúa y la banda británica se encuentra protagonizando varios conciertos en Latinoamérica. La agrupación escogió al estadio Monumental de River para presentarse en su séptima fecha y miles de fanáticos los esperaron para corear temas simbólicos como “Yellow” y “Magic”.

No obstante, no solo Chris Martin y la agrupación se robó la atención del público. Dakota Johnson no dudó en acudir al recinto para ser testigo de la presentación de su amado, el vocalista de Coldplay. Los asistentes lograron captar algunas imágenes en las que la actriz aparece disfrutando del evento. VIDEO: @tami.huergo/Tiktok.