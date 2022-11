Aaron, hermano de Nick Carter de los Backstreet boys, fallece a los 34 años

Este sábado 5 de noviembre se reportó la muerte de Aaron Carter, hermano del reconocido Nick Carter, integrante de Backstreet boys. Según el medio de espectáculos TMZ, el artista fue encontrado sin vida en la bañera de su hogar, ubicado en California, Estados Unidos.

Detectives policiales sobre la muerte de Aaron Carter

La Policía llegó a la casa de Aaron Carter luego de que una llamada al 911 a las 11.00 a. m. realizara un pedido de auxilio porque un hombre se había ahogado. Según el mencionado portal, los detectives ingresaron al recinto y encontraron el cuerpo sin vida.

TMZ publicó algunas fotografías de los alguaciles y los paramédicos que se encontraban afuera de la vivienda. Asimismo, se puede ver que dicha propiedad está rodeada con cinta de precaución.

Efectivos policiales fueron a casa de Aaron Carter para constatar la denuncia. Foto: TMZ

¿Quién era Aaron Carter?

Desde su infancia, Aaron, el hermano de Nick Carter, gozó de varios lujos y excentricidades gracias al abundante dinero que poseía y al éxito mundial de los Backstreet boys.

Desde pequeño vivió bajo la fama de su pariente, pero con el tiempo constituyó su propia banda y saltó a la industria musical. Fue la voz del tema “I just can’t wait to be king” en la película “El rey león”, incluso formó parte de programas juveniles como “Sabrina, cosas de brujas” y “Lizzie McGuire”.

Nick y Aaron Carter acuden a una premiación. Foto: Rockandpop

La vida de excesos de Aaron Carter

Debido a la gran popularidad que Aaron Carter obtuvo a su corta edad, el rapero protagonizó varios escándalos y estuvo en el foco de la tormenta debido a sus excesos, por lo que en el 2021 fue internado en un centro de rehabilitación, pero la situación no mejoró. Al salir, el joven aumentó el consumo y probó alucinógenos más fuertes.