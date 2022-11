Rendirse: las memorias de Bono

El cantante irlandés Bono publicó ayer sus memorias, Surrender (Rendirse), en las que detalla su periplo desde su juventud en Dublín hasta convertirse en el líder de U2, una de las bandas de rock más famosas del mundo.

El libro introspectivo está organizado a través de 40 canciones diferentes de U2, incluidos 40 dibujos originales. Su lanzamiento coincide con el mismo día que se pone en venta el libro de Matthew Perry, observa la prensa.

En las casi 600 páginas, según adelantó la publicación The New Yorker hace unas semanas, el cantante reconoce cómo fue el proceso de recomponerse de la muerte de su madre Iris, en 1974, cuando él tenía apenas 14 años.

Aquella vez, Iris no logró superar el ACV que había tenido cuatro días antes durante el velatorio de Gags Rankin, su padre. “Rara vez volvimos a pensar en ella. Éramos tres hombres irlandeses (refiriéndose a sus hermanos Norman y Bobby) y evitábamos el dolor que sabíamos que nos causaría pensar y hablar de ella. Aunque fuera el funeral del abuelo, y aunque Iris se había desmayado, éramos niños, primos, corriendo y riendo. Hasta que Ruth, la hermana menor de mi madre, entró por la puerta diciendo: Iris se está muriendo”, cuenta el cantante en el libro, quien reconoce que la muerte de su mamá acabó influyendo en canciones como ‘I Will Follow’, ‘Mofo’ y ‘Out of Control’.

El artista de 62 años, cuyo nombre real es Paul David Hewson, es un activista humanitario de larga data que ha prestado su voz a una variedad de causas, incluida la lucha contra la pobreza y el sida.

Una historia familiar

En su libro, además, se enfoca en la composición de canciones y “la parte pseudoreligiosa de ser una estrella de rock, en cómo transformamos lo desordenado en mesiánico”. “Cuando comencé a escribir este libro, esperaba dibujar en detalle lo que antes solo había esbozado en canciones”, dijo Bono en un comunicado cuando se anunció la publicación hace unos meses. “Surrender es una palabra cargada de significado para mí”.

Según Entertainment Weekly, el líder de la banda reflexiona sobre ‘Beautiful Day’, uno de los 40 temas que aparecen consignados en su libro de memorias. Esa canción devenida en verdadero himno del grupo se lanzó en 2000 como parte del disco All That You Can’t Behind, por el cual ganaron tres premios Grammy (canción del año, grabación del año y mejor interpretación de rock de un dúo o grupo), y se ha convertido en una pieza clave en sus conciertos desde que la interpretaron en vivo por primera vez en su Elevation Tour, en 2001.

Además, el tema reflexiona sobre su propia historia familiar y su temor a tener cáncer, como su padre; el tiempo y la mortalidad y sobre la amistad y la familia. “Sabía que podíamos escribir canciones así, pero el truco sería no ceder a la melancolía, escribir con desafío y honestidad”, admite.

“La canción tuvo un despegue y nos sacó de donde sea que estuviéramos en nuestras vidas, nos puso en órbita y de regreso a la Tierra en cuatro minutos y cinco segundos. Porque ¿de qué sirve el despegue si, estando tan por encima de nosotros, no tienes la ventaja de la perspectiva?”, se pregunta.

La sección central de la canción la relaciona con la línea del astronauta Neil Armstrong en la misión Apolo a la Luna: “De repente me di cuenta de que ese pequeño guisante, bonito y azul era la Tierra”. Todo y todos los que le importaban los podía cubrir con un pulgar”, afirmó el artista.