La ruptura de Shakira y Gerard Piqué desató todo tipo de comentarios en la farándula internacional; sin embargo, días después del estreno de la canción “Monotonía”, el goleador anunció su retiro del futbol y las especulaciones sobre los motivos no tardaron en llegar. ¿La razón será por las nuevas camisetas del FC Barcelona?

Afirman que Gerard Piqué no quiere lucir el nombre de Shakira

A través de redes sociales, los usuarios dieron a conocer su opinión sobre el reciente anuncio que hizo Gerard Piqué. Ellos afirmaron que su salida del FC Barcelona se debe a su negativa de vestir la casaquilla con el nombre de su expareja Shakira.

Las bromas no podían faltar en redes sociales, por lo que los memes y reacciones en torno al deportista y la camiseta con el nombre de la artista fueron tendencia en Twitter.

“Piqué se retira para no tener que llevar la camiseta con el anuncio de Shakira”, “¿Me estás diciendo que no vamos a ver a Piqué usando la playera del Barcelona con la publicidad de Shakira?”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios en la mencionada plataforma

Usuarios aseguran que Gerard Piqué no quiere usar camiseta de Shakira. Foto: captura de Twitter

¿Por qué el nombre de Shakira estará en la camiseta del FC Barcelona?

FC Barcelona firmó un contrato comercial con Spotify y este permite que en la camiseta del equipo se luzca el nombre del artista del momento. En conclusión, si Gerard Piqué se quedaba dentro del cuadro catalán, se vería obligado a portar la camiseta con el nombre de Shakira en el pecho.

Como se recuerda, esto ya ocurrió anteriormente en un partido contra el Real Madrid, en el que la agrupación liderada por Xavi Hernández tuvo que usar la vestimenta con el logo de Drake, quien se encontraba en la cima de su carrera musical en ese momento.

FB Barcelona ya tuvo el logo de Drake en la camiseta. Foto: @FCBarcelona/Instagram

Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol

A través de redes sociales, el futbolista hizo pública su renuncia, luego de permanecer más de 20 años inmerso en las canchas deportivas. Gerard Piqué sorprendió a propios y extraños con un elaborado video en el que emite sus más sentidas palabras: “Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”.