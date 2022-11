Liam Payne, exintegrante de One Direction, reaparece y su estado físico preocupa a fans

One Direction es una de las agrupaciones juveniles que ha marcado a miles de fanáticos a nivel mundial. Actualmente, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles se mantienen separados, pero el primero de los mencionados está causando polémica tras unas sorprendentes fotografías que muestran su sorpresivo cambio físico.

Ha pasado mucho tiempo desde que la banda se separó; sin embargo, miles de fanáticos mantienen la esperanza de que sus integrantes se unan nuevamente y vuelvan a presentarse en los escenarios. Para la desmotivación del público, los artistas no han mostrado ningún interés de juntarse y cada uno trabaja en sus proyectos en solitario.

PUEDES VER: Harry Styles rinde homenaje a la reina Isabel II durante su concierto en Nueva York

Liam Payne reaparece con notable cambio físico

Los exintegrantes de One Direction continúan siendo ovacionados por la fanaticada en redes sociales, por lo que diversos medios de comunicación no dudaron en viralizar las fotografías de Liam Payne. El cantante apareció acompañado mientras salía de una fiesta de Halloween; no obstante, lo que llamó la atención fue su delgadez.

Cambio físico de Liam Payne se viraliza en redes sociales. Foto: @plusmusicnet/Twitter

Cambio físico de Liam Payne se viraliza en redes sociales. Foto: @plusmusicnet/Twitter

Cambio físico de Liam Payne se viraliza en redes sociales. Foto: @plusmusicnet/Twitter

Usuarios reaccionan ante virales fotos de Liam Payne

A través de redes sociales, los seguidores del cantante se pronunciaron y dieron a conocer su preocupación por el cambio de Liam Payne.

“Me duele mucho verte así. Te amo. No te dejan en paz. Mereces todo lo bueno del mundo. Me preocupa. No se ve feliz. Ya por favor déjenlo en paz. Liam Payne, sos muy fuerte mi vida”, fue uno de los comentarios que se puede leer en Twitter.

Usuarios preocupados por la salud de Liam Payne. Foto: Twitter

Usuarios preocupados por la salud de Liam Payne. Foto: Twitter

Usuarios preocupados por la salud de Liam Payne. Foto: Twitter