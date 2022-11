¿Qué dijo el bailarín que Gisela despidió luego de la caída de Giuliana Rengifo?

Días después de que Giuliana Rengifo sufriera una caída junto a su bailarín George Neyra en el programa de Gisela Valcárcel en la última gala del 29 de octubre, el danzante de “El gran show” publicó un video en sus redes sociales revelando que lo habían despedido del programa.

En sus cuentas de Instagram y TikTok, el George Neyra publicaba fotos y videos de sus ensayos con diferentes estrellas del programa de Gisela. Entre estas publicaciones, publicó el video a modo de denuncia. ¿Qué dijo el bailarín de “El gran show”?

¿Qué dijo George Neyra, bailarín de “El gran show”?

George Neyra publicó un video en su propia cuenta de TikTok, titulado “Botan a bailarín por caída en El gran show” y con el cintillo “Noticias ViralesGN”.

“ Acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcertado y me saca de cuadro . Ya no voy a estar desde este sábado en las galas de ‘El gran show’. Para toda la gente que quizás pensaba verme ahí, pues no, no voy a estar”, dijo.

Asimismo, entre sonrisas de aceptación, Neyra sugirió que tiene mucho por contar.