Ethel Pozo niega despido de bailarín de Giuliana tras fuerte caída: “Producción lo llamó”

La polémica generada por la caída de George Neyra en “El gran show” ha causado comentarios de todo por la fuerte caída de Giuliana Rengifo. Tiempo después, el bailarín salió al frente a contar que fue despedido del programa, y “América hoy” no dudó en hablar del tema en vivo.

Este sábado 29 de octubre, Giuliana Rengifo se presentó en “El gran show” y expuso un gran espectáculo con su compañero, tras lo cual esperaba salir de sentencia. Sin embargo, un tropiezo en la pista de baile generó que el jurado le coloque una baja puntuación frente a su oponente, el Dr. Capillo.

¿Qué dijo la producción de “América hoy”?

Como se sabe, “El gran show” y “América hoy” son comandados por la misma productora, Pro TV, por lo que se aprovechó el espacio del magazine matutino para aclarar qué pasó con George Neyra y si era cierto que él fue despedido del reality.

“El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo. Empezaron a llamarlo preocupados. Han llamado hasta a su familia, a su mamá, para saber qué ha pasado, durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron”, expresó Ethel Pozo al iniciar.

“El día lunes, todos vinieron a ensayar como corresponde y el martes también tendrían que haber venido a ensayar, porque en televisión no hay feriados; sin embargo, George Neyra nunca apareció”, dijo Janet Barboza. Y agregó: “El lunes, todos ensayaron y el martes brilló por su ausencia. El equipo de producción lo llamó, hasta a su mamá, y nadie sabía dónde estaba”.

“ Ayer por la noche lo ubicaron y no había dormido, había tomado algo”, finalizó Ethel Pozo.

George Neyra afirma que fue despedido de “EGS”

A través de su cuenta en Tiktok, George Neyra indicó que la producción liderada por Gisela Valcárcel decidió sacarlo del programa tras la caída que protagonizó junto con Giuliana Rengifo.

“Acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcertado y me saca de cuadro. Ya no voy a estar desde este sábado en las galas de ‘El gran show’. Para toda la gente que quizás pensaba verme ahí, pues no, no voy a estar”, dijo el bailarín con la voz quebrada.