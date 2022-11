Analy Sotelo: cantante folclórica denuncia agresión física por parte de su pareja

A través de sus redes sociales, la cantante folclórica Analy Sotelo denunció las agresiones de las que vendría siendo víctima por parte de su pareja Alfredo Jesús Rodríguez Najarro, quien tendría antecedentes por maltrato físico.

En una transmisión difundida vía redes sociales, la cantante de Apurímac habló del hecho. Así también, aseguró haber realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades: “Si alguien lo ve, está denunciado aquí en la ciudad de Abancay”.

Los internautas se solidarizaron con la artista y aplaudieron su valor para enfrentar a su agresor e interponer una denuncia en su contra: “Saldrás de esto, valoramos tu valentía (al) denunciar lo qué pasó”, expresó una seguidora en Facebook.

Según detalló la cantante, Rodríguez Najarro ya tendría antecedentes por las agresiones y tampoco sería la primera vez que la agrede: “Me he callado durante mucho tiempo de golpes, insultos y amenazas. Por vergüenza, estaba como muchas mujeres lo estamos, pero esta vez no me voy a quedar callada”.

“No quiero hacer drama de lo que me está sucediendo en este momento, solo quiero hacer justicia”, expresó Analy Sotelo. Para cerrar su mensaje, la artista recalcó que ya realizó la denuncia por agresión contra su pareja.

Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores a que puedan llamar al 105 en caso lo vean por las calles de la ciudad, puesto que después de cometer las agresiones contra su persona se habría dado a la fuga y hasta el momento se encuentra como no habido.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).