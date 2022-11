Catalina Sandino: “A mí sí se me abrieron muchas puertas”

Tenía solo 23 años cuando se hizo conocida por estelarizar la película María llena eres de gracia, la misma que le valió una nominación al Óscar en 2014 y la convirtió en la primera actriz colombiana en conseguirlo. Desde entonces, Catalina Sandino inició una carrera en Estados Unidos donde ha participado en varias series de televisión y películas. Ahora reaparece como protagonista de la serie de suspenso ‘From’, de Universal TV donde interpreta a Tabhita Mattews, una mujer que junto a su familia queda atrapada en un pueblo de terror. “Es una madre que ha perdido un hijo, que no está muy bien en su matrimonio y, de repente, se encuentran estancados en un pueblo sin salida. Y les toca lidiar con el problema y decidir si se divorcian o no. Sus prioridades comienzan a cambiar, ya no es divorciarse sino “tenemos dos hijos en un mundo loco”. Entonces, la pareja se hace fuerte, como un equipo, como lo que no eran al inicio”, cuenta la actriz a través del Zoom.

– ¿Y cómo te llevas con el género del terror?

– La verdad nunca había hecho algo así. Cuando hablé con los productores de la serie, me explicaron la trayectoria y la verdad me pareció muy interesante, porque en esa época en que empezamos a filmar, estábamos en plena pandemia. En la historia, había este monstruo que nadie venía, al que todo el mundo le tenía pavor y que nos obligaba a meternos en casa a cierta hora porque, de lo contrario, nos mataba. Entonces, hacía un poco de eco a lo que estábamos pasando. Nosotros mismos veíamos a otro ser humano en la calle y nos apartábamos porque no sabíamos si estaba infectado o no con el covid y era el estar en la casa con tu familia.

Tabhita. Su personaje en ‘From’

– A ti te tocó filmar.

– Sí, pero al margen del trabajo, la verdad pasé una pandemia muy tranquila con mi hijo. Pero hubo gente que quedó encerrada con otras personas, y algunas parejas a punto de separarse, les tocó pasar la pandemia juntos. Fue supercomplicado, y leer esta historia y pasar esto del covid me pareció muy interesante. Todo eso me ayudó mucho a hacer la serie porque era algo que estábamos viviendo en ese momento.

– ¿Qué tal te llevas con el elenco?

– Muy bien, muy buenos todos, son grandes directores, realmente ha sido fácil ese proceso porque estábamos en el mismo barco, tratando de ayudarnos los unos a los otros, muy chévere, además grabamos en locaciones preciosas.

– En Colombia se te perdió el rastro porque has hecho una vida en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido este proceso, porque después de haber sido nominada al Óscar y haber ganado premios importantes por María llena eres de gracia, uno podría pensar que se te abrieron todas las puertas? ¿Ha sido así o ha sido difícil abrirse un mercado allá?

– No. La verdad ha sido fácil. Que en Colombia me hayan perdido la vista es lógico porque yo no trabajo hace muchísimo tiempo allá. Pero sigo trabajando en Estados Unidos. He hecho varias series de televisión, películas y teatro. Se me han abierto muchas puertas. Al principio no logré abrirlas tanto como ahorita, es que tras lo del Óscar yo no tenía mucha experiencia. Ahora ya entiendo un poco más cómo se mueve la industria, y estoy feliz con lo que ha pasado en mi vida. He hecho siempre lo que he querido, cosas que me gustan, he trabajado con directores que me gustan, actores que me gustan y siempre he tratado de involucrarme con cosas que realmente quiero hacer. Estoy tranquila y feliz. Además, ya estamos grabando la segunda temporada de ‘From’.