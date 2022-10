Javier Bardem: “Quería hacer una película que mis hijos pudieran ver”

Especial para La República

Javier Bardem canta y baila en la película Lilo Lilo cocodrilo. “Nunca había hecho nada parecido a una comedia musical para toda la familia. Es mi primera vez, y he disfrutado del proceso inmensamente”, dijo en una charla con la producción enviada a La República. Gracias a Lilo, “un personaje salido de los cuentos”, el actor caminó por las calles de New York en el anonimato. “Yo llevaba la gorra, el mostacho y el cabello. A nadie le importó”. La cinta ya se encuentra en los cines peruanos.

— ¿Qué puedes decirnos sobre el coprotagonista?

— Es un cocodrilo que canta, no habla, pero claro que canta hermosamente. Con la voz de Shawn Mendes, ni más ni menos. Se trata de una criatura adorable, que debe hallar su camino en un mundo en el que las personas le temen. La gente tiene ideas preconcebidas acerca de lo que él representa. Quiere ser parte de la sociedad y formar parte de esta familia, y la historia gira alrededor de estos puntos. Cuestiona hasta qué punto permitimos realmente que los otros sean como quieren ser en vez de juzgarlos.

— ¿Qué te atrajo del proyecto?

— Muchos factores. Uno de estos factores no es otro que la posibilidad de hacer una cinta más allá de mi zona de confort, interpretando un personaje abiertamente cómico, que canta y baila, algo que no estoy acostumbrado a hacer. Además de la hermosa relación que entablo con un cocodrilo. Pero, sobre todo, me parece que fue el hecho de que yo estaba muy interesado en hacer una película que mis hijos pudieran ver, una cinta para todos los niños. Así, mis hijos pueden sentarse, pasar un buen rato y disfrutar de la historia, tan conmovedora. Es hermosa y divertida, y se siente bien poder formar parte de todo esto.

— Héctor P. Valenti es todo un personaje.

— Es una estrella del escenario y la pantalla, alguien que desearía mantenerse a través de la actuación. Y sabe que, para ello, requiere de un compañero. Lilo representa al mejor de los comparsas, en este caso. Le enseña a bailar y cantar. Pero, de pronto, tiene que irse y dejarlo atrás, y esto supone un punto de inflexión en la historia. Aunque, claro, hay final feliz.

— Cuando Héctor lo descubre, piensa: “Lilo salvará mi carrera”.

— Lo único que mi personaje intenta hacer es acercarse a Lilo a fin de seducirlo e integrarlo así al espectáculo que debe realizar a fin de generar dinero. Pero todo esto está narrado mediante muchos momentos cómicos y musicales.

— ¿Por qué refieres ese punto de “ver la cinta en familia”?

— Oh, te lo diré, tengo dos niños, 9 y 11 años. Asisto frecuentemente a ver cintas infantiles y, en gran medida, son mis favoritas, porque son inteligentes, tienen buenos guiones y mensajes profundos que los adultos podrían captar y asimilar. Todo ello es ubicado en las cintas a fin de que el público pequeñito consiga digerirlo agradable y amorosamente. Así ocurre con nuestra película. Los chicos y los adultos podrán disfrutarla por motivos diferentes.