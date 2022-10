¿Qué dijo Dalia Durán sobre John Kelvin en “El gran show”?

Dalia Durán estuvo presente en la quinta gala de “El Gran Show”, tras ser eliminada del concurso la semana pasada. La cubana habló sobre la excarcelación del cantante John Kelvin, quien abandonó el penal de Lurigancho el 26 de octubre.

Kelvin, que venía cumpliendo una condena por el delito de agresión física y sexual contra Dalia Durán, fue recibido en los últimos días por sus familiares y amigos luego de que saliera de la cárcel. Ante ello, la cubana no dudó en tocar el tema en el programa de Gisela Valcárcel.

Dalia Durán en “El Gran Show”: ¿qué dijo la bailarina sobre John Kelvin y su reciente liberación?

Gisela Valcárcel quiso conocer la opinión de Dalia Durán, ya que la familia de Kelvin asegura que su experiencia en la cárcel fue una injusticia. La conductora también preguntó si el cantante de cumbia había intentado comunicarse con sus hijos en estos días, a lo que la modelo deslizó que esto no ocurrió.

Dalia Durán retomará acciones legales contra John Kelvin. Foto: prensa GV Producciones

“Eso es lo más sorprendente, lo más frío. Yo sabía que iba a ser así. Nadie mejor que yo lo conoce porque he vivido 13 años de mi vida con él. Puedo percibir en cada mirada, cada gesto, cada movimiento de él, puedo decirte que no ha cambiado”, dijo Dalia Durán.

“No puedo comprender cómo una persona que ha llorado tanto en diferentes audiencias, pidiendo por favor que quería salir para abrazar a sus hijos… Juro que, si yo hubiese estado en esa posición, yo hubiera encontrado la manera de abrazar a esos niños”, añadió la bailarina.

Asimismo, sostuvo que el tiempo que John Kelvin estuvo recluido no sería suficiente para pensar en una reinserción en la sociedad. “Es un año, es muy poco. Él, para reinsertarse a la sociedad, tiene que seguir terapia constante, ahí no la tienen, entonces, me sorprende”, expresó Durán.